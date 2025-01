West Ham United ontslaat trainer Lopetegui, weg vrij voor voormalig Ajax-kandidaat

West Ham United neemt na zes maanden afscheid van hoofdtrainer Julen Lopetegui. De Spanjaard werd afgelopen zomer aangesteld als opvolger van David Moyes, maar wist niet aan de verwachtingen te voldoen en is per direct uit zijn functie ontheven. Graham Potter is volgens Engelse media de voornaamste kandidaat om het stokje van Lopetegui over te gaan nemen.

In een officieel statement schrijft West Ham dat Lopetegui, die eerder op de dag nog 'gewoon' met de selectie op het trainingsveld stond, per direct is vertrokken. "De eerste helft van het seizoen was niet in lijn met de ambities van de club, daarom hebben we actie ondernomen", schrijven The Hammers. Behalve Lopetegui zijn ook zijn assistent Pablo Sanz en vier andere stafleden de laan uit gestuurd.

Van de twintig Premier Leagueduels onder leiding van Lopetegui wist West Ham er slechts zes te winnen. De club vindt zichzelf dan ook terug op de veertiende plaats in de competitie, zeven punten boven de degradatiestreep. De Conference League-winnaar van 2023 werd in de derde ronde van de Carabao Cup uitgeschakeld door het Liverpool van Arne Slot (5-1) en speelt aankomende vrijdag in de derde ronde van de FA Cup een uitduel bij Aston Villa.

Graham Potter gedoodverfde opvolger Lopetegui

De algehele verwachting is dat Graham Potter als opvolger van Lopetegui zal worden aangesteld. De 49-jarige Engelsman maakte in het verleden furore bij Swansea City en Brighton & Hove Albion, maar beleefde tussen september 2022 en april 2023 een weinig succesvol avontuur bij Chelsea. Sindsdien zit Potter zonder club, al werd hij afgelopen zomer wel volop gelinkt aan het hoofdtrainerschap van Ajax en werd hij meer recentelijk ook genoemd als kandidaat-opvolger van Gareth Southgate als bondscoach van Engeland. Met de Amsterdammers kwam Potter echter niet tot een akkoord en de FA koos uiteindelijk voor de Duitser Thomas Tuchel, die op 1 januari officieel in dienst is getreden als keuzeheer van The Three Lions. Volgens The Ahtletic heeft Potter inmiddels een akkoord bereikt met West Ham over een contract voor tweeënhalf seizoen en zit de coach komende vrijdag in Birmingham al op de bank bij de club van Crysencio Summerville.

West Ham United can confirm that Head Coach Julen Lopetegui has today left the Club. — West Ham United (@WestHam) January 8, 2025

