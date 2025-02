Na 45 minuten bij West Ham - Leicester City klinkt er een pijnlijke constatering voor Van Nistelrooij

Ruud van Nistelrooij verkeert in zwaar weer met Leicester City. De voormalig topschutter van onder meer Manchester United en Real Madrid stapte begin december in bij de kampioen van 2016 en stond voor de zware klus om de club na een teleurstellende seizoensstart te behoeden voor de Premier League. Die opdracht is er de afgelopen maanden niet gemakkelijker op geworden. Sterker nog: degradatie komt steeds dichterbij. Tijdens het uitduel met West Ham United klinkt er een pijnlijke constatering over het elftal van Van Nistelrooij.

De voormalig hoofdtrainer van PSV begon het seizoen nog als assistent van Erik ten Hag bij Manchester United. Waar de Tukker in oktober zijn spullen moest pakken, mocht Van Nistelrooij nog even blijven zitten als interim-trainer. Manchester United presteerde prima onder zijn leiding en even leek het erop dat hij ook na de komst van Rúben Amorim onderdeel zou blijven uitmaken van de technische staf, maar uiteindelijk vertrok in navolging van René Hake en Ten Hag ook Van Nistelrooij uit Manchester. De voormalig Oranje-international had echter een goede indruk achtergelaten. Leicester City was dramatisch begonnen aan het seizoen en hoopte met Van Nistelrooij een trainer te strikken die de club er weer bovenop kon helpen.

Dat blijkt lastig zat. Van Nistelrooij ging met een 3-1 overwinning op West Ham United nog wel voortvarend van start, maar van de zes daaropvolgende wedstrijden gingen er vijf verloren. In de FA Cup trakteerde Leicester City QPR nog wel op een 6-2 nederlaag, maar in de competitie ging het vervolgens mis tegen Crystal Palace en Fulham. Op bezoek bij Tottenham Hotspur werd er dan wel weer heel knap gewonnen (1-2), maar uit de laatste vier competitieduels haalden Van Nistelrooij en zijn manschappen nul punten. Ze verloren met 4-0 van Everton en gingen met dezelfde cijfers onderuit tegen Brentford. Donderdagavond konden The Foxes in de eerste helft van het uitduel met West Ham United eveneens geen potten breken.

Pijnlijke eerste helft tegen West Ham

Tomás Soucek opende na 21 minuten de score en een paar minuten voor de rust kwamen de Londenaren dankzij een eigen doelpunt van Jannik Vestergaard op 2-0. Een flinke tik voor nummer negentien Leicester City, dat bij aanvang van de midweekse speelronde op zeventien punten stond, evenveel als nummer achttien Ipswich Town en vijf minder dan Wolverhampton Wanderers. Leicester City zou bij een zege dus dichter in de buurt van de ‘veilige’ zestiende plaats komen, maar Henry Winter had er na de eerste 45 minuten weinig vertrouwen in. “Foxes Never Quit? Leicester City lijkt zijn motto te zijn vergeten. Zo passief, bijna zijn lot accepterend. Vardy probeert het, Hermansen is een goede speler, maar de rest? Als je ten onder gaat, ga dan tenminste vechtend ten onder”, zo schrijft de voetbalverslaggever op X.

Van Nistelrooij gaat nog een aantal zware maanden tegemoet. De voormalig spits van onder meer sc Heerenveen en PSV zag van de week twee assistenten vertrekken. Leicester City nam maandag per direct afscheid van Ben Dawson en Danny Alcock. Van Nistelrooij krijgt voorlopig het vertrouwen, maar lijkt ook snel voor een ommekeer te moeten gaan zorgen. Het programma biedt echter weinig perspectief. Na de uitwedstrijd tegen West Ham United volgen ontmoetingen met Chelsea (uit), Manchester United (thuis), Manchester City (uit), Newcastle United (thuis), Brighton & Hove Albion (uit) en Liverpool (thuis).

Foxes Never Quit? Leicester City seem to have forgotten their motto. So passive, almost accepting their fate. Vardy’s trying, Hermansen is quality but others? If you are going down, at least go down fighting. #LCFC #WHULEI — Henry Winter (@henrywinter) February 27, 2025

