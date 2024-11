Van Nistelrooij komt met eerste reactie op vertrek bij Manchester United

Ruud van Nistelrooij heeft via Instagram gereageerd op zijn vertrek bij Manchester United. Na het ontslag van Erik ten Hag bij The Red Devils stond de voormalig PSV-trainer vier wedstrijden aan het roer als interim-trainer bij de Engelse topclub. Na de komst van Rúben Amorim, die zijn gehele eigen staf meenam van Sporting Portugal, was er geen plek meer voor Van Nistelrooij.

Onder leiding van Van Nistelrooij wist Manchester United in de League Cup met 5-2 te winnen van Leicester City, waarna er in de competitie gelijkgespeeld werd tegen Chelsea (1-1) en gewonnen werd van wederom Leicester City (3-0). In de Europa League zette Manchester United PAOK met 2-0 opzij. In het kielzog van Van Nistelrooij vertrokken ook René Hake, Jelle ten Rouwelaar en Pieter Morel bij The Red Devils.

“Aan iedereen bij Manchester United Football Club, in het bijzonder de staf, de spelers en de fans. Ik wil jullie uit de grond van mijn hart bedanken voor jullie ongelofelijke inzet en steun”, steekt Van Nistelrooij van wal op Instagram. “Het was een voorrecht en een eer om de club te vertegenwoordigen als speler, coach en manager en ik zal de herinneringen die we samen hebben gedeeld altijd koesteren.”

De Nederlandse oefenmeester hoopt dat er voor The Red Devils snel weer goede tijden aankomen. “Manchester United zal altijd een speciaal plekje in mijn hart hebben en ik hoop dat er snel nog vele gloriedagen zullen volgen op Old Trafford - niet alleen omdat ik wil dat de club het goed doet, maar omdat jullie het allemaal verdienen! Het allerbeste en pas goed op jezelf, Ruud.”

