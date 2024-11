Johan Derksen voorziet opvallende comeback voor Ruud van Nistelrooij

Johan Derksen voorziet dat Ruud van Nistelrooij in de toekomst als hoofdtrainer zou kunnen terugkeren bij Manchester United. In Vandaag Inside bespreekt Derksen met René van der Gijp en Valentijn Driessen het feit dat de 48-jarige Nederlander maandag te horen heeft gekregen dat er na de komst van de nieuwe trainer Ruben Amorim geen plek meer voor hem is op Old Trafford.

Van Nistelrooij werd afgelopen zomer door Manchester United, de club waarvoor hij als speler exact 150 keer scoorde, toegevoegd aan de technische staf van Erik ten Hag. Toen laatstgenoemde op 28 oktober op straat werd gezet, werd Van Nistelrooij als interim-trainer voor de groep gezet. Onder leiding van de voormalige spits speelden de Mancunians vier wedstrijden, waarvan er drie werden gewonnen en eentje in een gelijkspel eindigde.

Desondanks werd maandag duidelijk dat Amorim, die overkomt van Sporting Portugal en Ten Hag opvolgt, in zijn staf geen plaats heeft voor zowel Van Nistelrooij als ook drie andere Nederlandse leden van de technische staf: René Hake (assistent-trainer), Jelle ten Rouwelaar (keeperstrainer) en Pieter Morel (performance analyst).

Aan de Vandaag Inside-tafel is de algehele teneur dat het 'beter' is voor Van Nistelrooij om geen deel uit te blijven maken van de staf van Manchester United, aangezien Amorim een groot aantal Portugezen meeneemt naar Old Trafford. "Nu gaat hij als een held weg en kan hij weleens terugkomen als hoofdtrainer", stelt Derksen. Driessen stipt aan dat er wat hem betreft iemand met club-DNA, zoals Van Nistelrooij dat heeft, in de technische staf had moeten blijven zitten. Ook de chef voetbal van De Telegraaf voorziet een toekomstige comeback voor de Nederlander: "Ik denk ook dat hij nu de grond vruchtbaar heeft gemaakt om terug te keren als hoofdtrainer", aldus Driessen.

VIDEO - Johan Derksen ziet Van Nistelrooij terugkeren als hoofdtrainer van Manchester United

