Van Nistelrooij gaf doorslag bij transfer Manchester United

Ruud van Nistelrooij was doorslaggevend in de transfer van Edwin van der Sar van Fulham naar Manchester United. De Nederlandse spits overtuigde trainer Sir Alex Ferguson, die daarop besloot de 34-jarige doelman naar Old Trafford te halen.

Van der Sar had in 2005 al een lange voetbalcarrière achter de rug. Na negen seizoenen bij Ajax ging hij in 1999 naar Juventus, wat hij in 2001 verruilde voor Fulham. Toen de doelman nog in Italië speelde, wilde Manchester United hem ook al hebben. Doordat hij net een nieuwe verbintenis was aangegaan, kwam die transfer er uiteindelijk niet van. In 2005 ging hij alsnog naar Old Trafford. “Ik heb op WK’s en EK’s gespeeld, Champions Leagues gewonnen, maar in twee jaar bij Juventus en vier jaar bij Fulham had ik niks gewonnen”, blikt Van der Sar terug in de podcast Rio Ferdinand Presents. “Mijn drang naar een mooi einde van mijn carrière stuurde me naar Manchester United.”

Hoewel Van der Sar dus graag de overstap maakte naar het noorden van Engeland, moest toenmalig trainer Ferguson worden overtuigd. Dat deed Van Nistelrooij, die zelf tussen 2001 en 2006 in Manchester speelde. “Hij heeft ervoor gezorgd dat Ferguson me haalde. Ruud had aan het eind van het seizoen een gesprek met Ferguson over de volgende stappen voor Manchester United”, legt de voormalig doelman uit. “De club wilde een middenvelder en keeper, dus Ruud vroeg waarom hij niet voor mij ging.”

Ferguson vond Van der Sar te oud

Ferguson was in eerste instantie van mening dat de 34-jarige Van der Sar al te oud was. “Daarop zei Van Nistelrooij: ‘Oké, maar hij speelt nog steeds in de Premier League en de nationale ploeg en heeft waarschijnlijk nog wel twee goede jaren in hem’. Zo is het balletje gaan rollen.” Van der Sar stond uiteindelijk tot de zomer van 2011 onder de lat bij Manchester United. In die periode werd hij vier keer landskampioen en wist hij in 2008 de Champions League te winnen.

