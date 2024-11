‘Van Nistelrooij kan razendsnel terugkeren als hoofdtrainer’

Ruud van Nistelrooij staat voor een razendsnelle terugkeer als trainer. Volgens The Sun is de Nederlander namelijk in beeld bij Burnley, waar Scott Parker onder flinke druk staat.

Van Nistelrooij zit sinds maandag zonder baan. De topspits van weleer keerde afgelopen zomer terug bij Manchester United als assistent van Erik ten Hag, maar na het ontslag van laatstgenoemde was de toekomst van Van Nistelrooij onzeker. De oud-prof mocht aanblijven als interim-trainer tot Ruben Amorim begon, maar maandag werd duidelijk dat de Nederlander Old Trafford zou verlaten.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Johan Derksen voorziet opvallende comeback voor Ruud van Nistelrooij

In zijn vier wedstrijden voor de groep wist Van Nistelrooij drie overwinningen te boeken, terwijl tegen Chelsea gelijk werd gespeeld. Deze prestaties zijn in Engeland niet onopgemerkt gebleven en kunnen de voormalig voetballer razendsnel weer een nieuwe baan opleveren, zo weet The Sun. Burnley zou namelijk nog altijd belangstelling hebben in Van Nistelrooij.

LEES OOK: Amorim vertelt eerlijk wat hij van Van Nistelrooij vindt en spreekt hem maandag

Van Nistelrooij afgelopen zomer dicht bij Burnley

Ook afgelopen zomer was de Nederlander in beeld om trainer te worden bij de Engelse degradant. Destijds meldden De Telegraaf en verschillende Engelse media dat Van Nistelrooij dicht bij een akkoord met Burnley was. Uiteindelijk werd hij assistent van Ten Hag en werd Parker aangesteld als opvolger van Vincent Kompany. Inmiddels staat Parker onder flinke druk door tegenvallende resultaten. Toch staat eigenaar Alan Pace erom bekend zijn trainers meer tijd te geven, dus gaat The Sun ervan uit dat de voormalig middenvelder nog wel even blijft zitten.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 'Man United werkt mee aan winters vertrek Zirkzee: deze club heeft de beste papieren'

Manchester United staat niet onwelwillend tegenover een winters vertrek van Joshua Zirkzee.