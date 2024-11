Amorim vertelt eerlijk wat hij van Van Nistelrooij vindt en spreekt hem maandag

Ruben Amorim, de nieuwe hoofdtrainer van Manchester United, gaat maandag in gesprek met Ruud van Nistelrooij. Laatstgenoemde was de afgelopen weken met succes interim-trainer van The Mancunians , maar zijn toekomst is door de komst van de Portugese oefenmeester onzeker.

Van Nistelrooij heeft zelf de hoop dat hij in Manchester als assistent-trainer van Amorim aan de slag kan gaan, maar het is onduidelijk hoe de 39-jarige oefenmeester hier over denkt. Zondagavond, na de laatste wedstrijd van Amorim met Sporting Portugal tegen Braga, werd de coach gevraagd naar een eventuele samenwerking van Van Nistelrooij.

Op de vraag tijdens de persconferentie of Van Nistelrooij werkzaam blijft bij Manchester United reageert Amorim onduidelijk: "Daar gaan we achter komen. Ik moet hier iets introduceren dat ik heel goed ken. Deze clublegende heeft het geweldig gedaan", vindt de Portugees. "Ik spreek hem morgen (maandag, red.) en dan zal ik alles uitleggen. Ik ben een heel duidelijk persoon. Laten we wachten tot morgen en de komende weken."

Amorim zelf start maandag officieel aan zijn klus in Manchester. Met elf overwinningen en geen verliespunten in de Portugese competitie en een ongeslagen status in de Champions League heeft de Portugees zijn club goed achtergelaten: "Ik denk dat Sporting alles heeft wat nodig is om vooruit te komen. Er zijn meer onzekerheden aan mijn kant dan aan de kant van Sporting", zei de coach tot slot.