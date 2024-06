Ruud van Nistelrooij nadert akkoord en is voor meerdere jaren op weg naar Engeland

Ruud van Nistelrooij is hard op weg om de nieuwe hoofdtrainer van Burnley te worden, zo melden De Telegraaf en andere Engelse media althans. De oud-trainer van PSV nadert een akkoord met de Engelse club, die dit seizoen degradeerde uit de Premier League. Van Nistelrooij wordt bij Burnley de opvolger van Vincent Kompany.

Volgens De Telegraaf is de deal bijna in kannen en kruiken. Van Nistelrooij onderhandelt momenteel met Burnley over de voorwaarden van een meerjarig contract, waarna de oud-aanvaller van Manchester United vermoedelijk spoedig zijn handtekening gaat zetten onder een contract bij de degradant. Burnley degradeerde dit seizoen uit de Premier League, maar zag trainer Kompany ondanks de afdaling naar de Championship een stap omhoog maken: hij is de trainer van Bayern München.

Artikel gaat verder onder video

Met Kompany had Burnley de beschikking over een grote naam als trainer en eenzelfde soort coach wilde de club ditmaal opnieuw binnenhalen. Dat lijkt met Van Nistelrooij, die een grote staat van dienst heeft in Engeland, te zijn gelukt. De oud-trainer van PSV moet ervoor zorgen dat Burnley komend seizoen mee kan doen om promotie naar de Premier League.

Gek is de overstap van de oud-spits naar Engeland niet, want Van de 47-jarige trainer liet in de afgelopen maanden weten dat hij graag in een land als trainer aan de slag zou willen gaan waar hij zelf gevoetbald heeft. Dat is met Burnley in Engeland het geval.