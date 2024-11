De Ligt baalt van ontslag Ten Hag bij Man United: 'Hij heeft niet veel geluk gehad'

heeft zich uitgesproken over het ontslag van Erik ten Hag, die eind oktober het veld moest ruimen bij Manchester United. In de laatste wedstrijd onder leiding van de Nederlander, uit bij West Ham United, veroorzaakte De Ligt de strafschop waaruit Jarrod Bowen in de slotminuten de winnende treffer liet aantekenen.

"Normaal gesproken ben ik altijd wel zelfkritisch en kan ik van dingen balen die ik niet goed doe. Maar hier kon ik geen bal aan doen, ik kon mezelf daar niets kwalijk nemen", zegt De Ligt tegenover het Algemeen Dagblad over de vermeende overtreding op West Ham-speler Danny Ings waarvoor scheidsrechter David Coote de bal op de stip legde. Scheidsrechtersbaas (en voormalig toparbiter) Howard Webb liet deze week al weten het met De Ligt eens te zijn en dat de penalty onterecht verkregen werd. Dat heeft de scheidsrechterscommissie ook doorgebeld richting Manchester, vertelt De Ligt.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Manchester United komt opeens met groot nieuws over Malacia

Een dag na het met 2-1 verloren duel in Londen viel het doek voor Ten Hag in Manchester. De Ligt baalt dat de hernieuwde samenwerking met zijn vroegere Ajax-trainer maar van korte duur is gebleken: "Hij heeft mij naar Manchester gehaald, het doel was om samen met Erik successen te boeken. Hij heeft niet veel geluk gehad. Veel wedstrijden speelden we wel goed, maar benutten we de kansen die we kregen niet. Het is zonde dat het zo moet eindigen", aldus de verdediger. De Ligt had na het ontslag nog even contact met Ten Hag, zegt hij desgevraagd: "Een ontslag kan best wel hard aankomen altijd. We hebben even dingen besproken."

LEES OOK: Johan Derksen voorziet opvallende comeback voor Ruud van Nistelrooij

De afgelopen weken werd assistent-trainer Ruud van Nistelrooij doorgeschoven naar de positie van interim-manager van Manchester United, na de interlandperiode begint de Portugees Rúben Amorim aan de trainersklus op Old Trafford. De bij Sporting Portugal losgeweekte oefenmeester neemt zijn eigen staf mee, waardoor voor Van Nistelrooij en de andere Nederlanders uit de staf van Ten Hag geen plaats meer is. Het was voor Van Nistelrooij 'geen makkelijke situatie' om tijdelijk als opvolger van Ten Hag te werken, zegt De Ligt. "Met 10 punten uit vier duels heeft hij het goed gedaan", oordeelt de verdediger.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 'Man United werkt mee aan winters vertrek Zirkzee: deze club heeft de beste papieren'

Manchester United staat niet onwelwillend tegenover een winters vertrek van Joshua Zirkzee.