Manchester United komt opeens met groot nieuws over Malacia

staat voor zijn rentree op het voetbalveld. De verdediger heeft door een zware knieblessure ruim een jaar moeten toekijken, maar maakt dinsdagavond zijn opwachting bij de Onder-21 van Manchester United. Dat is een flinke opsteker voor Malacia, die in de zomer van 2022 de overstap maakte van Feyenoord naar Manchester United.

Malacia was in het seizoen 2021/22 een van de uitblinkers in het elftal van Feyenoord dat de finale van de UEFA Conference League bereikte. De linkervleugelverdediger bekroonde zijn goede prestaties in Rotterdam-Zuid met een toptransfer naar Manchester United. Toenmalig trainer Erik ten Hag deed in het seizoen 2022/23 veelvuldig een beroep op zijn landgenoot, die in 39 officiële wedstrijden in actie kwam (geen doelpunten of assists).

Artikel gaat verder onder video

In de aanloop naar zijn tweede seizoen in Engeland ging het echter mis voor Malacia. Hij liep een knieblessure op en die zou hem uiteindelijk ruim een jaar aan de kant houden. Malacia begon afgelopen zomer met het afwerken van een individueel programma. Dat hij de voorbije periode al op de goede weg was, bleek toen hij in september werd opgenomen in de selectie voor de competitiefase van de Europa League. Malacia kwam dit seizoen weliswaar nog niet in actie voor Manchester United, maar zijn rentree komt dichterbij.

LEES OOK: Man United-fans zeer emotioneel na eerste beelden van ‘verdwenen’ Malacia: ‘Hij leeft nog!’

Dinsdagavond doet hij dus mee bij de beloften, die een uitwedstrijd spelen tegen Huddersfield. Ten Hag, die vorige maand werd ontslagen als hoofdtrainer van Manchester United, liet zich medio september nog uit over de terugkeer van Malacia. “Natuurlijk willen we hem motiveren terug te keren, maar dat is niet eenvoudig als je zo lang afwezig bent geweest. Meer dan een seizoen om terug te keren van een blessure, maar hij werkt hard en boekt goede voortgang. Ik verwacht ook dat hij binnenkort weer minuten kan maken”, aldus de oud-trainer van onder meer FC Utrecht, Ajax en inmiddels dus ook Manchester United.

Nederlands elftal

Binnenkort is dus twee maanden later geworden, maar de blijdschap zal er niet minder om zijn bij Malacia. Ronald Koeman zal het ongetwijfeld ook met tevredenheid aanschouwen. De bondscoach van het Nederlands elftal selecteerde Malacia in maart 2023 voor de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Frankrijk en Gibraltar, waarin hij als invaller kort in actie kwam. Malacia behoorde eveneens tot de selectie voor de Final Four van de Nations League in juni van dat jaar. Toen verscheen de linksback alleen in de tweede helft van de verlenging tegen Kroatië binnen de lijnen. Malacia speelde tot op heden in totaal negen interlands.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Kenneth Perez is duidelijk: 'Best gek om te zeggen, maar absolute favoriet voor plek twee'

Ajax is de ‘absolute favoriet’ voor de tweede plaats in de Eredivisie, vindt Kenneth Perez.