Engelse scheidsrechtersbaas trekt pijnlijke conclusie voor Erik ten Hag en Matthijs de Ligt

Howard Webb, het hoofd van de Engelse scheidsrechtersbond PGMOL, trekt een pijnlijke conclusie over het laatste duel van Erik ten Hag als manager van Manchester United. De Mancunians verloren op 27 oktober met 2-1 van West Ham United; dat de winnende treffer maakte uit een strafschop die werd toegekend na een vermeende overtreding van op . De als arbitrage had het echter bij het verkeerde eind, zegt Webb twee weken later.

Ten Hag lag al maanden onder vuur in Manchester, maar overleefde tegenslag op tegenslag. Tot die bewuste zondag in Londen. United speelde een prima eerste helft tegen The Hammers, maar kregen de bal er maar niet in. Vooral Diogo Dalot maakt het bont: de Portugees miste na een halfuur spelen een dot van een kans, door voor een leeg doel wild over te schieten. Een kwartier voor tijd viel dan toch de eerste treffer van het duel, maar die kwam van de voet van de Nederlandse West Ham-aanvaller Crysencio Summerville. Casemiro maakte nog wel gelijk, maar in blessuretijd ging United toch onderuit toen De Ligt zich 'vergreep' aan Ings en Jarrod Bowen vanaf de stip de 2-1 binnenschoot. Nog geen 24 uur later werd Ten Hag op straat gezet.

Webb blikt in het Sky Sports-programma Mic'd Up terug op de beslissing om de bal op de stip te leggen. Scheidsrechter David Coote, die deze week geschorst werd om een andere, opvallende reden, liet in eerste instantie doorspelen. De als VAR dienstdoende Michael Oliver riep Coote echter naar de monitor, waarna alsnog besloten werd een penalty toe te kennen. "Ik denk dat de VAR dat verkeerd gezien heeft", wordt Webb geciteerd door de BBC. "Deze VAR is normaal gesproken heel getalenteerd en betrouwbaar, maar hij was über-gefocust op het been van De Ligt in deze situatie. De bal was al hem voorbij toen hij contact had met Ings. De VAR ziet dat als een duidelijke overtreding, maar ik denk dat hij teveel gefocust was op dat aspect. Ik denk dat hij zich hier niet mee had moeten bemoeien. Dit is zo'n situatie waarin je de beslissing die op het veld wordt genomen laat voor wat hij is. Al met al denk ik niet dat het een strafschop was", aldus Webb.

Hoewel het VAR Oliver was die de call maakte om de beelden alsnog te bestuderen, ligt de 'fout' in dezen bij Coote, legt Webb later uit. "De scheidsrechters wordt verteld dat ze absoluut in hun recht staan als ze bij hun beslissing blijven als ze naar het scherm worden geroepen", aldus de man die in 2010 de WK-finale tussen Nederland en Spanje floot. Of Ten Hag wél in functie had mogen blijven als het duel met West Ham in een gelijkspel was geëindigd zullen we nooit weten, maar pijnlijk is het wel om te horen dat je achteraf onterecht verloren hebt in wat later je laatste wedstrijd zou blijken te zijn geweest.

🚨🎥 - VAR conversation of that De Ligt vs Ings penalty against West Ham.



So how's it a penalty then when they both agreed that Ings wasn't in control of the all? Absolute joke!!pic.twitter.com/AWhyLeGOc8 — UF (@UtdFaithfuls) November 13, 2024

