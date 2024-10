Erik ten Hag is zichtbaar radeloos: 'Dit is onmogelijk! Écht ongelooflijk, een leeg doel!'

Erik ten Hag zal moedeloos zijn geworden van de kansen die zijn Manchester United heeft gemist tegen West Ham United. In het eerste bedrijf speelde The Mancunians de nodige mogelijkheden bij elkaar, maar werd er zelfs voor een leeg doel niet gescoord.

"Dit is onmogelijk. Hoe krijg je deze niet tussen de palen?", zegt commentator Johan van Polanen in de 31ste minuut van de wedstrijd als Dalot voor een leeg doel van West Ham United wild over schiet: "Manchester United doet alles goed vandaag, behalve de afronding. Een leeg doel. Een bal die rustig voor je stuitert, niemand is meer aanwezig en dan missen... Dit is toch écht ongelooflijk", aldus de gechoqueerde verslaggever van Viaplay.

Artikel gaat verder onder video

De beelden van de misser van Dalot worden vervolgens nog even herhaald, waarna het ongeloof bij Van Polanen alleen maar groter wordt: "Deze hadden u en ik misschien ook wel raak geschoten. De verbazing is immens, dat zult u op de bank begrijpen. Niet normaal. De onderstreping misschien wel van dit seizoen van Manchester United", doelt de verslaggever op het missen van kansen.

De verbijstering was ook aanwezig op de bank van Manchester United. Erik ten Hag en Ruud van Nistelrooij, die beiden al opstonden om het doelpunt te vieren, zagen hoe de Portugese verdediger een niet te missen kans liet liggen bij een 0-0 stand in Londen.

Bekijk hieronder de beelden: