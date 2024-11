Engelse scheidsrechter krijgt schorsing opgelegd na tirade in uitgelekte video: 'Klopp is een klootzak'

Een video van Engelse scheidsrechter David Coote gaat rond, waarin hij Liverpool en Jurgen Klopp beledigt. De arbiter, die bekend staat als Manchester United-fan, kan door de uitgelekte video mogelijk een straf tegemoet zien.

De video die de ronde doet lijkt al wat ouder te zijn. Op de beelden zit Coote op een bank naast een vriend van hem, die de arbiter in waarschijnlijk dronken toestand wat vragen stelt. "Wat vond je van die wedstrijd van Liverpool toestraks, waarbij je vierde offical was?" vraagt de vriend, waarbij niet duidelijk is welke wedstrijd bedoeld wordt.

Artikel gaat verder onder video

"Liverpool speelde als stront", reageert de arbiter. De mening van Coote over de voormalig trainer van Liverpool, Jürgen Klopp, vat hij in één woord samen. "Klootzak. Echt een klootzak. Hij heeft me wel een flink bekritiseerd na een wedstrijd tegen Burnley tijdens de lockdown en beschuldigde mij ervan dat ik zou hebben gelogen. Ik heb geen zin om met iemand te praten die fucking arrogant is. Een Duitse klootzak is hij." Momenteel is Klopp Head of Global Soccer bij Red Bull.

Coote heeft wel lovende woorden over voor een speler die onder Klopp voor Liverpool speelde. "Milner is een prima gast", zegt de scheidsrechter, terwijl hij een foto aan de camera laat zien. De scheidsrechterbond in Engeland, de PGMOL, heeft al laten weten de video te gaan onderzoeken.

Update 16:46

De PGMOL heeft ondertussen laten weten Coote onmiddelijk te schorsen, tot in ieder geval het einde van het lopende onderzoek. Dat meldt The Athletic, wiens artikel via de link in de onderste tweet te lezen is. De bond wil er geen verdere uitspraken over doen.

SHOCKING! Premier League referee David Coote appears in a video calling Liverpool ‘sh**’ and Jurgen Klopp ‘c*nt’ 🤯



David Coote is known for being a Manchester United fan and this is definitely out of the line. 😬 pic.twitter.com/e8HKCqNrBJ — LFC Transfer Room (@LFCTransferRoom) November 11, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Engelse media zien mythologische Slot: ‘Lijkt Liverpool kampioen te maken’

In Engeland begint de media er steeds meer in te geloven dat Arne Slot in zijn debuutseizoen de landstitel gaat veroveren met Liverpool.