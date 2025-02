Engelse media verwachten vertrek Van Nistelrooij na nieuw verlies met Leicester: 'Tijd begint op te raken'

Het Leicester City van Ruud van Nistelrooij verloor donderdag met 2-0 van West Ham United. The Foxes staan op een degradatieplaats in de Premier League en het is de vraag of Van Nistelrooij de kans krijgt om ze daarboven te krijgen. De Engelse media speculeren namelijk over een vertrek.

De wedstrijd tegen West Ham leek vooraf een kans om weer eens punten te pakken voor Leicester. De ploeg uit Londen stond weliswaar boven de streep, maar wel onder in het rechterrijtje van de Premier League. Na een doelpunt van Tomás Soucek en een eigen doelpunt van Jannik Vestergaard, stond de eindstand al bij rust op het bord.

LEES OOK: Ronald Koeman hakt knoop door over Memphis Depay

Artikel gaat verder onder video

Leicester City heeft inmiddels elf van de laatste twaalf wedstrijden verloren. In de Premier League staan The Foxes op plek negentien, op vijf punten afstand van Wolverhampton Wanderers, dat boven de degradatiestreep staat. “We gaan de weg omhoog weer inzetten”, beloofde Van Nistelrooij na de verloren wedstrijd in het London Stadium.

De vraag is of de oud-spits van Manchester United de kans krijgt om het tij te keren, met nog elf wedstrijden te gaan. De Engelse media speculeren over zijn vertrek. Sky Sports schrijft: “De tijd begint op te raken voor Van Nistelrooij, en snel.” The Athletic is wat explicieter: "Het zou de clubleiding vergeven moeten worden als ze heroverwegen om hem zijn contract uit te laten dienen. Na zo'n slechte reeks aan resultaten, zou elke manager zich op 'dun ijs' begeven."

Voormalig Leicester-speler Neil Lennon analyseerde de wedstrijd bij TNT Sports: “Ik wil het niet zeggen over welke spelersgroep dan ook, maar het is lastig om het voor ze op te nemen. West Ham hoefde niet eens in de buurt van hun beste spel te komen om de wedstrijd makkelijk te winnen. Er was geen kwalitieit, geen geloof en de wedstrijd leek gewoon aan Leicester voorbij te gaan.” Voormalig Chelsea-speler Joe Cole voegde daar een voorspelling aan toe: “Ik denk dat ze klaar zijn.”

De oud-trainer van PSV werd eind november aangesteld bij Leicester, na het ontslag van Steve Cooper. Voor zijn nieuwe klus was Van Nistelrooij interim-trainer bij Manchester United, volgend op het ontslag van Erik ten Hag.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Interlandcarrière ten einde in 2024: 'Pijnlijk, door de achterdeur weg bij Oranje'

In 2024 kwam de interlandcarrière ten einde van een 96-voudig Oranje-international.