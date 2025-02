Ronald Koeman hakt knoop door over Memphis Depay

keert vrijdag terug in de voorselectie van het Nederlands elftal, dat meldt Maarten Wijffels van het Algemeen Dagblad. Bondscoach Ronald Koeman maakt vrijdagmiddag zijn eerste voorselectie van het jaar 2025 bekend en daarin wordt de 31-jarige spits voor het eerst sinds het afgelopen EK weer opgenomen.

Afgelopen weken zagen Koeman en Nigel de Jong, directeur topvoetbal van de KNVB, Memphis voor de tweede keer live aan het werk in Brazilië. De aanvaller speelde afgelopen donderdag met Corinthians tegen Universidad Central in de voorronde van de Copa Libertadores. In het met 3-2 gewonnen duel was Memphis goed voor een assist.

Het bezoek leverde voor Memphis 'een positieve conclusie op', zo schrijft Wijffels. De aanvaller keert namelijk terug in de voorselectie van het Nederlands elftal. Over twee weken, op vrijdag 14 maart, maakt Koeman zijn definitieve selectie bekend. Als Memphis de schifting weet te overleven, dan lonken de eerste speelminuten in Oranje sinds 10 juli 2024. Destijds deed de 98-voudig Oranje-international 35 minuten mee in de met 1-2 verloren halve finale op het EK in Duitsland.

Rentree in Nations League lonkt voor Memphis

Memphis zou dan zijn rentree kunnen maken in de kwartfinale van de Nations League. Op 20 maart en 23 maart nemen Koeman en de zijnen het op tegen Spanje. De heenwedstrijd is in De Kuip in Rotterdam, waarna drie dagen later de return in Estadio Mestalla is. Beide keren wordt er om 20.45 uur afgetrapt.

Vooralsnog speelde Depay 98 interlands in het Nederlands elftal. Daarin was hij goed voor 46 doelpunten en 32 assists. De rechtspoot heeft nog vijf treffers nodig om Robin van Persie (50 goals) voorbij te gaan als topscorer aller tijden van het Nederlands elftal.

