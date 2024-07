De Bruyne loopt weg van persconferentie: journalist onder vuur na opmerkelijke vraag

en Tancredi Palmeri zullen niet snel een kop koffie met elkaar drinken. De Italiaanse verslaggever vroeg zich maandagavond na de ontmoeting tussen Frankrijk en België in de achtste finales van het Europees Kampioenschap in Duitsland af of het De Bruyne ‘pijn’ doet dat de ‘gouden’ Belgische generatie er opnieuw niet in is geslaagd een finale te bereiken. De middenvelder van Manchester City reageerde vol ongeloof op de vraag en liep vervolgens weg.

Dat Palmeri na afloop van het treffen tussen Frankrijk en België (1-0) begon over de ‘gouden generatie’ is uiterst opmerkelijk. Die stempel werd toch vooral gedrukt op de Belgische nationale ploeg tussen het Wereldkampioenschap van 2014 in Brazilië én het EK van 2021. Het elftal van onze zuiderburen liep in die periode over van de kwaliteit, met naast De Bruyne spelers als Thibaut Courtois, Vincent Kompany, Axel Witsel, Eden Hazard, Dries Mertens en Romelu Lukaku. De Belgen grepen echter naast een hoofdprijs. Ze reikten op het WK van 2018 in Rusland tot de halve finale, maar verloren daarin van Frankrijk. Ten koste van Engeland werd nog wel beslag gelegd op de bronzen plak.

Het EK van 2021 werd gezien als laatste kans voor de ‘gouden generatie’ om een prijs te pakken. Maar helaas voor de formatie van toenmalig bondscoach Roberto Martínez ging het drie jaar geleden al in de kwartfinales mis tegen Italië. Voor het huidige EK waren de verwachtingen een stuk minder hoog. België kwam een kleine twee jaar geleden op het WK in Qatar niet door de groepsfase. De bezem moest door de selectie. De ploeg van trainer Domenico Tedesco, de opvolger van Martínez, werd nog wel geacht de groep met Roemenië, Oekraïne en Slowakije te winnen, maar eindigde zeer teleurstellend op plek twee. Daardoor wachtte in de achtste finales een clash met Frankrijk, dat evenals in 2018 aan het langste eind trok.

De Bruyne was ‘ontgoocheld’ en zijn frustratie na de vraag van Palmeri valt dan ook te begrijpen. “Kevin, doet het pijn dat de gouden generatie opnieuw niet de finale bereikt?” zo vroeg de Italiaan aan de aanvoerder van de Belgische nationale ploeg. De Bruyne nam even de tijd voor een antwoord en vroeg zich vervolgens af wat een ‘gouden generatie’ is. Palmeri wees op de Belgen, maar daar kon De Bruyne zich duidelijk niet in vinden. “En je zegt dat Frankrijk, Engeland, Spanje, Duitsland geen gouden generatie zijn? Oké, dankjewel”, aldus de middenvelder. Palmeri kreeg geen kans meer te antwoorden, maar liet op X nog wel van zich horen. “Zij hebben WEL EEN FINALE BEHAALD”, zo schrijft hij.

Op ander beeld is te horen dat De Bruyne de vraagstelling van Palmeri wegzet als ‘dom’. Palmeri zelf denkt er niet zo over, maar krijgt in de reacties flink wat kritiek over zich heen. “Wat is dat voor een vraag? Wat onbeleefd van je om iemand te ondervragen met zo’n onbeschofte en ondoordachte verklaring”, zo klinkt het onder meer. De Bruyne krijgt veel bijval. Zo stellen meerdere twitteraars dat niemand had verwacht dat dit België het EK zou gaan winnen. “Het is dom… Want die ‘gouden generatie’ van België bestaat niet eens meer. De enige spelers die over zijn gebleven uit die tijd zijn De Bruyne en Lukaku. De Belgen waren dit keer geen favoriet en bevinden zich feitelijk in een overgangsperiode”, schrijft iemand.

