City-speler deelt irritatie: 'Misschien stop ik wel op mijn dertigste'

, speler van Manchester City, vindt dat er momenteel te veel wedstrijden worden gespeeld in het voetbal. Door de fysieke en mentale druk die daar bij komt kijken, gooit de verdediger een idee op: 'Misschien stop ik wel op mijn dertigste'.

Akanji was jarenlang een gewaardeerde kracht bij Borussia Dortmund, voordat hij in 2022 de overstap maakte naar de ploeg van Pep Guardiola. Voor die club speelde hij al 101 duels, wat het probleem nog maar eens verder onderstreept. De verdediger baalt van de steeds drukker wordende voetbalkalender, net als veel andere voetballers. Zo liet teamgenoot Kevin De Bruyne onlangs een vergelijkbaar geluid horen.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Opta analyseert competitiefase Champions League: aardige kans overwintering PSV, Feyenoord komt er bekaaid vanaf

Tegenover de BBC stelt Akanji: "Het is zo pittig. Als we kampioen worden of de FA Cup winnen en daarna de finale van het WK voor clubteams halen, volgt drie weken later alweer het Community Shield. Wanneer hebben we dan vakantie? Je kan niet maar wedstrijden aan de agenda blijven toevoegen en verwachten dat alles hetzelfde blijft." Deze week speelt City in de Champions League thuis tegen Inter op woensdagavond, om het zondagavond op te nemen tegen Premier League-concurrent Arsenal.

Vervolgens richt de Zwitser zich tot de FIFA en de UEFA. "Zij moeten ook aan de spelers blijven denken. Op een gegeven moment ben je te vermoeid om nog een wedstrijd te spelen. We zijn fit, trainen zo hard mogelijk, maar op een gegeven moment komt er een grens." De 29-jarige verdediger sluit zijn betoog af met een knipogende opmerking: "Misschien stop ik wel op mijn dertigste."

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Beste tien Eredivisiespelers volgens EAFC bekend

De beste tien Eredivisie-spelers in de game EA FC 25 zijn bekendgemaakt.