Tottenham Hotspur - Manchester City LIVE: tweede helft onderweg, City leidt met minimale marge

Tottenham Hotspur en Manchester City treffen elkaar woensdagavond om 20.30 uur. De wedstrijd tussen de nummers dertien en vijf van de Premier League is van minuut tot minuut te volgen in ons liveverslag.

Tottenham wist de laatste drie wedstrijden te winnen in de Premier League, maar beleeft over het geheel een teleurstellend seizoen. De ploeg van trainer Ange Postecoglou is donderdag de tegenstander van AZ in de Europa LEague. Manchester City verloor zondag nog met 0-2 van Liverpool en moet alle zeilen bijzetten om zich te kwalificeren voor Champions League-voetbal.