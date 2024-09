Opta analyseert competitiefase Champions League: aardige kans overwintering PSV, Feyenoord komt er bekaaid vanaf

De supercomputer van Opta heeft de competitiefase van de Champions League geanalyseerd, wat twee compleet verschillende verhalen oplevert voor de Nederlandse clubs PSV en Feyenoord. Waar de Eindhovenaren een kans van bijna 50% maken om bij de laatste zestien te komen, worden de Rotterdammers vooral tegengehouden door het pittige speelschema.

PSV is bij het sterrenbal gekoppeld aan Juventus (uit), Sporting (thuis), Paris Saint-Germain (uit), Girona (thuis), Shakhtar (thuis), Stade Brest (uit), Rode Ster Belgrado (uit) en Liverpool (thuis). Daar ziet de supercomputer wel brood in. Volgens Opta is de loting van de ploeg van Peter Bosz de elf-na-makkelijkste loting in de Champions League dit seizoen. De kans dat de Eindhovenaren doorstromen naar de volgende ronde is daarmee niet hoger dan vijftig procent, maar het komt wel in de buurt: 47,4%. Er is een 0,7% kans dat PSV het hele toernooi ook wint.

Voor Feyenoord ziet het er een stuk minder rooskleurig uit. Zij hebben met Lille een gedeelde drie-na-moeilijkste loting te pakken. Het team van Brian Priske moet het opnemen tegen Leverkusen (thuis), Girona (uit), SL Benfica (uit), RB Salzburg (thuis), Manchester City (uit), Sparta Praag (thuis), Bayern München (thuis) en Lille (uit). Met die loting heeft Feyenoord maar een kans van 22,4% om de laatste zestien te bereiken. En het toernooi winnen? Vrijwel onmogelijk volgens Opta, die daar een 0,1% kans aan koppelt.

De grootste favoriet voor de eindwinst dit jaar is een van de tegenstanders van Feyenoord: Manchester City. Die ploeg krijgt van Opta een 25,2% kans om te herhalen wat het deed in 2023. De titelhouder volgt daar niet ver achter: Real Madrid krijgt 18,2% kans toebedeeld. Internazionale is de enige andere ploeg met een hogere winstkans dan 10%: zij krijgen een percentage van 10,9% toebedeeld.

