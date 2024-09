PSV met 22 spelers naar Juventus, Bosz ziet twee sterkhouders terugkeren

PSV reist met een 22-koppige selectie af naar Turijn voor het Champions League-duel tegen Juventus. Trainer Peter Bosz ziet , die afgelopen weekend tegen NEC ontbrak, en terugkeren in de wedstrijdselectie. Daarnaast is ook Jong PSV-verdediger Michael Bresser van de partij.

Afgelopen weekend zat Lang, net als op 1 september tegen Go Ahead Eagles, niet bij de wedstrijdselectie van PSV. Bosz was voorafgaand aan het duel tegen de Nijmegenaren mysterieus over de absentie van de vleugelaanvaller. ESPN-analist Marciano Vink trok de conclusie dat als je zaterdag niet op de bank zit, je eigenlijk niet fit bent en dinsdag dus ook niet kunt spelen.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Perez geen fan van PSV'er die al bij zes goals betrokken was: 'Geen lekkere voetballer om naar te kijken'

Na afloop trok Bosz wederom een rookgordijn op over Lang. “Het is duidelijk: ik wil er niks over zeggen. Over bepaalde dingen mág ik niks zeggen.” PSV is voorzichtig met de aanvaller, nadat hij vorig seizoen grotendeels aan zich voorbij moest laten gaan vanwege een slepende hamstringblessure. Lang speelde dit seizoen vier wedstrijden, waarin hij eenmaal trefzeker was en één assist gaf. Naast Lang keert ook Mauro Júnior terug in de wedstrijdselectie van PSV. De Braziliaanse linkervleugelverdediger is hersteld van zijn blessure.

Deze 22 spelers heeft #PSV meegenomen voor het duel met Juventus. Lang en Mauro zijn er weer bij… pic.twitter.com/OXKa4VlHLS — Marco Timmer (@marcotimmer) September 16, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Noa Lang en Rick Karsdorp komen tijdens PSV - NEC met prachtig gebaar op tribune

Rick Karsdorp en Noa Lang hebben tijdens het duel tussen PSV en NEC voor een prachtig gebaar gezorgd.