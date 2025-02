Haaland geeft AZ het goede voorbeeld en helpt Man City aan zege op Spurs

Tottenham Hotspur heeft de laatste wedstrijd voor het uitduel bij AZ in de achtste finale van de Europa League verloren. Manchester City was in Londen met 0-1 te sterk voor de ploeg van Ange Postecoglou. , die afgelopen weekend nog ontbrak bij de 0-2 nederlaag tegen koploper Liverpool, tekende in de eerste helft voor de enige treffer van het duel.

Tottenham Hotspur en Manchester City, het zijn twee ploegen die het momenteel erg moeilijk hebben. City ligt uit de Champions League en verloor afgelopen weekend van Liverpool. Tottenham staat ondanks drie overwinningen op rij op een teleurstellende dertiende plaats. Pep Guardiola kon vanavond weer een beroep doen op Erling Haaland. De Noorse superspits was niet fit en speelde niet tegen Real Madrid en Liverpool. Woensdagavond stond hij direct weer in de basis.

Artikel gaat verder onder video

De supporters van Tottenham Hotspur zullen niet gesmuld hebben van de eerste helft. De Spurs hadden helemaal niets in te brengen en creëerden geen enkele kans. Manchester City was daarentegen een aantal keer erg gevaarlijk via Jeremy Doku. De jonge Belg bereidde kans na kans voor en na iets meer dan tien minuten kon Haaland één van de voorzetten promoveren tot treffer. City had de marge in de eerste helft flink kunnen vergroten, maar Haaland en Savinho miste grote kansen van dichtbij.

Het spelbeeld in de tweede helft was volledig anders. Tottenham had de bal en nu lukte het ze wel om kansen bij elkaar te spelen. Wilson Odobert kwam een teenlengte tekort om een voorzet van Pedro Porro binnen te glijden. Ook aan Mathys Tel en Pape Sarr waren de kansen niet goed besteed. De krachten begonnen op een gegeven moment weg te ebben bij de ploeg van Ange Postecoglou waardoor een slotoffensief niet echt van de grond kwam. Invaller Heung-Min Son kwam vijf minuten voor tijd nog wel dichtbij een treffer. Van dichtbij probeerde de Zuid-Koreaan in de korte hoek te prikken, maar Ederson verrichtte uitstekend keeperswerk. In de absolute slotfase leek Haaland zijn tweede van de avond te maken, maar na een minutenlange vergadering van de VAR ging het doelpunt niet door. Het duel leek daarna klaar, maar Tottenham Hotspur mocht nog één keer aanvallen. Sarr kreeg van dichtbij een kopkans die net over het doel van Ederson heen ging.

Door de overwinning gaan The Citizens over Chelsea heen op de ranglijst en staat het op de vierde plek. De top vier plaatst zich direct voor de Champions League, waardoor deze plekken zo felbegeerd zijn. De thuisploeg kan daar voorlopig enkel van dromen. Na de thuisnederlaag van vanavond blijft Tottenham Hotspur steken op een teleurstellende dertiende plaats.