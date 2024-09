Jarige Slot beleeft mede dankzij Van Dijk een absolute droomstart in Europa

Liverpool heeft dinsdagavond gewonnen van AC Milan. In San Siro was de ploeg van Arne Slot, die dinsdag zijn 46e verjaardag vierde, uiteindelijk een maatje te groot voor de Italiaanse grootmacht: 1-3. Christian Pulisic scoorde snel de openingstreffer voor de Italianen, daarna waren voor Liverpool Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk en Dominik Szoboszlai trefzeker. Cody Gakpo was belangrijk met een assist.

Bij Liverpool stond Gakpo voor het eerst dit seizoen in de basis. Dat ging ten koste van Luis Díaz, die op de bank begon. Ryan Gravenberch en aanvoerder Van Dijk startten ook vanaf het begin bij de ploeg van Arne Slot, die afgelopen zaterdag tegen de eerste nederlaag in de competitie aan liep. Ook bij tegenstander AC Milan stond er een Nederlander in de basis. Oranje-international Tijjani Reijnders speelde zoals gebruikelijk op het middenveld.

AC Milan schoot uit de startblokken toen Christian Pulisic al in de derde minuut de openingstreffer scoorde. Doelman Mike Maignan gaf de bal lang, aanvoerder Davide Calabria verlengde en de bal kwam terecht bij Álvaro Morata, die vervolgens Pulisic op eigen helft weg stuurde. Omdat niemand van Liverpool uitstapte om hem te hinderen kon de Amerikaan doorlopen tot in het strafschopgebied en vervolgens hard en laag raak schieten: 1-0.

Halverwege de eerste helft herstelde Liverpool zich toen Trent Alexander-Arnold, na een harde tackle van Calabria op Gakpo, mocht aanleggen voor een vrije trap. De Engelsman legde de bal feilloos op het hoofd van Ibrahima Konaté, die doelman Maignan makkelijk klopte in de lucht: 1-1. In de 41e minuut kwam Liverpool op voorsprong. Maignan tikte een schot van Salah, die al twee keer de lat had geraakt daarvoor, uit de hoek. Uit de corner die volgde maakte Van Dijk zich los van Reijnders, waarna de Nederlandse verdediger van dichtbij simpel binnen kon koppen: 1-2. Dat was tevens de ruststand.

Na rust was Liverpool aanvankelijk een stuk minder dominant, maar verdubbelde het in de 67e minuut de voorsprong. Liverpool schakelde via Gravenberch en Szoboszlai razendsnel om, waarna Gakpo verdediger Strahinja Pavlivic uit speelde en de bal terug bezorgde bij Szoboszlai, die van dichtbij raak schoot: 1-3. Daarna was de wedstrijd gespeeld en beperkte Liverpool zich voornamelijk tot het controleren van de wedstrijd. AC Milan kon geen vuist meer maken en gaat zich opmaken voor de stadsderby tegen Internazionale. Liverpool vervolgt de Premier League met een wedstrijd in en tegen Bournemouth.

