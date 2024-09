Engelse media zien 'zorgwekkend signaal' voor Arne Slot: 'Zijn gezicht stond op onweer'

De Engelse tabloids zijn hard voor Arne Slot na zijn eerste nederlaag als trainer van Liverpool. The Reds verloren zaterdag van Nottingham Forest (0-1) en dat zorgt ervoor dat de van Feyenoord overgekomen oefenmeester een aantal harde lessen heeft geleerd bij zijn nieuwe club.

Het was moeizaam wat Liverpool in eigen huis liet zien tegen Nottingham. De ploeg van Slot kwam niet in zijn spel en moest in de slotfase zelfs de beslissende tegentreffer van Callum Hudson-Odoi slikken. “Liverpool moet terug naar de tekentafel. Het gezicht van Slot stond op onweer, toen hij het veld verliet. Deze nederlaag is de eerste grote klap voor de hoofdcoach, nadat hij deze zomer overkwam van Feyenoord”, concludeert The Athletic.

De periode dat Arne Slot op een roze wolk zat als hoofdtrainer van Liverpool is ten einde gekomen', schrijft The Daily Mail. 'Het geloof is misschien niet verdwenen, maar Slots team moet de veerkracht terugvinden om laat in de wedstrijd nog voor de beslissing te zorgen, zoals in het tijdperk van Jürgen Klopp”, gaat het tabloid verder.

Ook The Guardian is hard voor Slot. “Dit was de dag dat Arne Slot ontdekte dat de Premier League niet alleen maar bestaat uit lol. Liverpool en zijn manager werden volledig afgetroefd door het Nottingham Forest van Nuno Espírito Santo”, schrijft het.

The Independent maakt zich zelfs zorgen na de eerste nederlaag van Liverpool. “Het is zorgwekkend dat Nuno mogelijk een blauwdruk heeft gevonden om tegen het team van Slot te kunnen presteren. Liverpool miste zowel snelheid als controle, toen men bij Forest de as van het veld dichtzette met vijf spelers die allemaal als centrale middenvelder werden ingezet. Het lukte Liverpool niet om daar doorheen te spelen.”

