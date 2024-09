Slot en Liverpool verrassend onderuit: Hudson-Odoi dompelt Anfield in rouw

Arne Slot heeft zaterdagmiddag zijn eerste nederlaag als trainer van Liverpool moeten slikken. Op eigen veld gingen The Reds, die na drie speelronden nog zonder puntverlies waren, verrassend met 0-1 onderuit tegen Nottingham Forest. Invaller kroonde zich in de tweede helft tot matchwinner.

De wedstrijd tegen Nottingham was voor Liverpool de eerste in een drukke serie, waarin de ploeg van Slot zeven wedstrijden in 22 dagen afwerkt. Engelse media verwachtten dan ook dat de Nederlander wat zou gaan rouleren, maar kwamen bedrogen uit: Slot stuurde dezelfde elf het veld in die in de vorige speelronde indruk maakten op bezoek bij Manchester United (0-3). Dat hield in dat Virgil van Dijk en Ryan Gravenberch opnieuw aan de aftrap verschenen en Cody Gakpo weer genoegen moest nemen met een plek op de bank. Bij de bezoekers kon trainer Nuno Espírito Santo niet beschikken over de niet-fitte oud-PSV’er Ibrahim Sangaré.

Weinig opwinding in de eerste helft

De toeschouwers op Anfield kregen een weinig sprankelend eerste bedrijf voorgeschoteld. Liverpool was wel wat sterker, maar kwam nauwelijks tot uitgespeelde kansen. De grootste mogelijkheid kwam uit het niets en werd ingeleid door een op het oog mislukte pass van Gravenberch. Die speelde linksbuiten Luis Díaz in de diepte aan, terwijl de Colombiaan juist in de bal wilde komen. Forest-aanvoerder Ryan Yates liet zich echter bij de achterlijn foppen door Díaz, die naar binnen dribbelde en hard in de korte hoek wilde schieten. De Belgische doelman Matz Sels zag echter tot zijn opluchting hoe de paal de openingstreffer in de weg stond. Vlak voor rust had Sels – die even eerder goed redding had gebracht op een kopbal van Alexis Mac Allister – opnieuw geluk. Díaz kopte een voorzet van Gravenberch hoog richting het doel. De Belgische keeper leek makkelijk te kunnen vangen, maar liet de bal (wellicht gehinderd door de zon) plotseling los en kon ‘m nog maar net op tijd weer vastgrijpen.

Driemaal is scheepsrecht voor Nottingham Forest

Waar het thuispubliek had gehoopt dat Liverpool na rust beter voor de dag zou komen, kwam het bedrogen uit. Forest – dat in de eerste helft niet een keer op doel had geschoten – kwam er enkele keren gevaarlijk uit. Waar spits Chris Wood en invaller Anthony Elanga het vizier niet op scherp hadden, was het bij de derde uitbraak wél raak. Een andere invaller, Hudson-Odoi, dribbelde vanaf de linkerflank naar binnen en verschalkte Liverpool-keeper Alisson Becker met een schot in de verre hoek, dat via de paal binnenviel: 0-1. Het bleek voldoende voor de overwinning - de eerste die Forest sinds 1969 (!) op Anfield wist te boeken en die zelfs nog hoger had kunnen uitvallen toen Elanga een volley op het Liverpool-doel afvuurde. Alisson had nu echter wél een antwoord in huis.

Door de nederlaag van Liverpool gaat titelverdediger Manchester City nu alleen aan kop in de Premier League. De ploeg van Pep Guardiola was tegelijkertijd namelijk op eigen veld te sterk voor het Brentford van Mark Flekken, dat met 2-1 opzij werd gezet. Slot mag zijn elftal nu gaan voorbereiden op de trip naar Milaan, waar Liverpool dinsdag beter voor de dag zal willen komen. Volgend weekend spelen The Reds opnieuw een thuisduel in de competitie: dan komt Bournemouth op bezoek op Anfield.

