Ajax opent deuren voor clubicoon en laat oud-speler meetrainen met de beloften

is tijdelijk terug bij Ajax. De middenvelder trok de deur van de Johan Cruijff ArenA vorig jaar achter zich dicht en verkaste naar Internazionale, maar na zijn transfervrije vertrek uit Milaan zit hij zonder club. Ajax heeft de deuren van sportcomplex de Toekomst opnieuw voor hem geopend: Klaassen krijgt in Amsterdam de kans zijn conditie op peil te houden.

Dat meldt ESPN maandagmiddag althans. Klaassen was gedurende twee verschillende periodes al actief bij Ajax. De middenvelder verruilde de Nederlandse recordkampioen in de zomer van 2017 voor Everton. Zijn avontuur in Engeland liep uit op een grote teleurstelling, waarna hij via Werder Bremen in het najaar van 2020 terugkeer in Amsterdam. Klaassen kroonde zich met Ajax vervolgens tweemaal tot landskampioen, alvorens vorig jaar de deur van de Johan Cruijff ArenA opnieuw achter zich dicht te trekken en het avontuur bij Internazionale aan te gaan.

Klaassen voegde in Italië opnieuw een landstitel toe aan zijn palmares, al had hij geen groot aandeel in het succes van de club uit Milaan. De middenvelder vertrok aan het einde van het afgelopen seizoen bij Internazionale en is momenteel transfervrij. Hij traint de komende tijd dus mee bij Ajax om zijn conditie op peil te houden gedurende zoektocht naar een nieuwe club. Volgens Tim van Duijn van Voetbal International hebben Ajax en Klaassen op dit moment niet de intentie om andermaal met elkaar in zee te gaan.

Update 15.49 uur: 'Klaassen traint mee met Jong Ajax'

Volgens de NOS sluit Klaassen niet aan bij de hoofdmacht, maar gaat hij meetrainen met Jong Ajax, dat uitkomt in de Keuken Kampioen Divisie. Het medium meldt tevens dat het 'onbekend' is of Klaassen door Ajax wordt gezien als 'optie' voor het eerste elftal.

