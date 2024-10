Mandy, de vermeende ex-minnares van Bas Nijhuis, heeft gereageerd op het feit dat de voetbalscheidsrechter haar aantijgingen live op televisie heeft ontkend. Nijhuis werd in het programma Vandaag Inside geconfronteerd met het schokkende verhaal van Mandy in Privé, waar volgens de arbiter helemaal niets van klopt. In de nieuwste editie van het roddelblad veegt Mandy de vloer aan met het programma Vandaag Inside, dat Nijhuis 'de hand boven het hoofd' zou houden.

Mandy deed voor het eerst haar verhaal

Mandy deed eind augustus haar verhaal in Privé, dat hier volledig te lezen is. In dat verhaal legt Mandy uit dat Nijhuis er een dubbelleven op na zou houden. Door ondersteuning van WhatsApp-gesprekken tussen Nijhuis en zijn vermeende minnares Mandy werd in het roddelblad duidelijk dat Nijhuis er alles aan zou doen om te voorkomen dat Mandy niet bij hem thuis zou komen, aangezien de Eredivisie-scheidsrechter is verloofd met Chantal. Volgens Mandy heeft Nijhuis haar verzekerd dat zijn relatie met Chantal werd afgewikkeld. Chantal zou inmiddels niet meer bij Nijhuis wonen, maar bij haar moeder in Holten. Toch kon Mandy nooit naar Nijhuis toe. “Hij was bezig om twee kinderen te adopteren. Het plan was om twee meisjes uit Roemenië naar Nederland te halen. Verder had hij ook problemen met de zorg over zijn zieke moeder, die Parkinson heeft", zei ze destijds.

Bas Nijhuis reageert stellig op televisie

Op de aantijgingen heeft Bas Nijhuis na een paar weken gereageerd. Dat deed hij bij Vandaag Inside, het programma waar hij regelmatig als gast aanschuift. Nijhuis ontkende het verhaal met klem: "Het is allereerst een privé-verhaal, maar aan de andere kant kan ik er ook weinig over zeggen. Dat heeft te maken met alles wat er speelt, dat heeft ook met veiligheid te maken. Gelukkig zijn we er samen sterk onder, maar het was ook wel heel vervelend", gaf de arbiter destijds toe.

Mandy is zeer teleurgesteld in Vandaag Inside

Inmiddels heeft Mandy in roddelblad Privé weer gereageerd op de uitzending van Vandaag Inside, waarin Nijhuis het verhaal besprak. De ex-minnares van de arbiter is diep teleurgesteld in de makers van het programma, maar ook in Nijhuis. "Het is niet te begrijpen hoe Bas alles, maar dan ook álles, kan verdraaien! Wat ik nog het kwalijkste van alles vind, is dat de makers van het programma niet mijn kant van het verhaal laten horen. De tekstberichten die ik aan Privé heb laten zien, zijn ook naar VI gegaan. Ze hebben ze allemaal gelezen", verzekert ze in de nieuwste editie van Privé.

Mandy vervolgt: "Ik heb ze (de tekstberichten) open en bloot naar de redactie gestuurd. Ze weten precies wie ik ben. Ik heb duidelijk aangegeven dat ik mijn kant van het verhaal wil vertellen. Ik heb geen bericht terug ontvangen. Bas kon daar zijn verhaal doen, mij negeren ze", merkt ze. "Het lijkt er dus op dat ze hem bewust een hand boven het hoofd houden."

