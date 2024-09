'Nijhuis werd gespaard door mannen Vandaag Inside, er is nog wel meer te melden'

Evert Santegoeds heeft het idee dat scheidsrechter Bas Nijhuis maandagavond werd 'gespaard' door de mannen van Vandaag Inside. De arbiter reageerde in de talkshow voor het eerst op de aantijgingen die vorige maand tegen hem werden gedaan in Privé, het blad waarvan Santegoeds de hoofdredacteur is.

In het roddelblad deed Mandy eind augustus een boekje open over haar relatie met de bekende scheidsrechter. In het bewuste artikel legt Mandy uit dat Nijhuis haar had verzekerd dat zijn relatie met Chantal werd afgewikkeld. Chantal zou inmiddels niet meer bij Nijhuis wonen, maar bij haar moeder in Holten. Toch kon Mandy nooit naar Nijhuis toe. “Hij was bezig om twee kinderen te adopteren. Het plan was om twee meisjes uit Roemenië naar Nederland te halen. Verder had hij ook problemen met de zorg over zijn zieke moeder, die Parkinson heeft", viel er destijds te lezen. Ook zou Nijhuis hebben gezegd dat hij in Utrecht wordt behandeld voor een drankprobleem, waardoor hij weinig thuis is.



Vanuit het kamp-Nijhuis bleef het daarna lange tijd stil. In Vandaag Inside werd vorige week vrijdag nog wel een vernietigende grap over de situatie gemaakt door René van der Gijp, maandag schoof de arbiter zélf weer eens aan als bargast. De kwestie kon uiteraard niet onbesproken blijven. Nijhuis kwam met een ontkennende reactie, zonder inhoudelijk op de aantijgingen in te gaan: "Het is aller eerst een privé-verhaal, maar aan de andere kant kan ik er ook weinig over zeggen. Dat heeft te maken met alles wat er speelt, dat heeft ook met veiligheid te maken. Ik ga dat nog wel een keer doen, maar nu niet. Dat kan ook niet. Gelukkig zijn we er samen sterk onder, maar het was ook wel heel vervelend", liet de Twentse scheidsrechter weten.

Santegoeds reageert op optreden Nijhuis in Vandaag Inside

Direct ná de uitzending van Vandaag Inside, die werd 'ontsierd' door een stevige clash tussen Van der Gijp en Johan Derksen, reageert Santegoeds in Shownieuws op het optreden van Nijhuis in de talkshow. "Mandy wist aan de hand van een héleboel SMS'jes wel duidelijk te maken dat er inderdaad veel speelde tussen Nijhuis en haar", zegt de journalist. "We hebben destijds twee weken lang contact proberen te krijgen met Bas, maar vanavond zat hij bij VI eigenlijk te vertellen dat het hem overvallen had. En voor zijn ouders was het zo vervelend, en voor Chantal. Maar verder wilde hij niets zeggen over zijn privéleven. Dat is raar, voor een man die Chantal nota bene op televisie ten huwelijk gevraagd heeft", vervolgt Santegoeds. "Ik had vanavond het idee dat de mannen hem vanavond spaarden, hij zei dat er van het verhaal niets klopte. Maar juist al die SMS'jes die we hebben afgebeeld, die ondersteunden het verhaal heel erg."

"Het zou zomaar kunnen dat zijn veiligheid volgende week dan wéér in het geding komt, want er is wat mij betreft nog wel meer over te melden", kondigt Santegoeds een mogelijke nieuwe publicatie aan. "Hij verlult zich ook één keer. Hij zegt: 'Erg dat het allemaal gebeurd is en dat het naar buiten gekomen is', dat staat toch wel haaks op zijn mededeling dat het verhaal niet zou kloppen", aldus Santegoeds.

Video: Santegoeds over reactie Bas Nijhuis in VI op vermeende affaire

