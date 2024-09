Hélène Hendriks slaat handen voor gezicht na 'vernietigende grap' Van der Gijp over Nijhuis

René van der Gijp zorgde vrijdagavond voor een bizarre afsluiter van de uitzending van Vandaag Inside. Wilfred Genee kondigde aan dat maandag naast Valentijn Driessen ook Bas Nijhuis te gast is en dat is voor het eerst sinds het ‘megaschandaal’, zoals Mediacourant het noemt, over zijn privéleven. Van der Gijp maakte na de aankondiging van Genee een ‘vernietigende grap’ over de scheidsrechter.

Volgens Mediacourant heeft Nijhuis maandagavond heel wat uit te leggen als hij te gast is in de studio van Vandaag Inside. De scheidsrechter maakte in de afgelopen maanden regelmatig zijn opwachting in het programma van Johan Derksen, Genee en Van der Gijp, maar was er de voorbije periode niet meer te zien. De exacte reden is onbekend, maar het lijkt niet los te kunnen worden gezien van een ‘onthullend artikel’ in het weekblad Privé. Mediacourant vat dat als volgt samen: “Bas’ vermeende minnares Mandy beweert dat hij haar gedurende twee jaar heeft misleid met bizarre leugens over de adoptie van twee Roemeense kinderen, een zieke moeder en een alcoholprobleem. Volgens Mandy was Bas al die tijd verloofd met zijn partner Chantal, terwijl hij haar voorhield dat die relatie voorbij was.”

LEES OOK: Privé komt met bizar verhaal over Bas Nijhuis: 'Screenshots van allerlei appjes die hij naar haar gestuurd heeft'

Volgens Privé-hoofdredacteur Evert Santegoeds ondersteunen screenshots van berichtenverkeer tussen Nijhuis en zijn vermeende minnares haar verhaal. “Je kunt natuurlijk van mening zijn dat privéwangedrag privé moet blijven, maar een ander kan zeggen dat het juist relevant is om aan te tonen als een BN’er niet integer is, vooral als zijn of haar publieke imago gebaseerd is op betrouwbaarheid en geloofwaardigheid”, zo schrijft Mediacourant. Derksen nam het een tijdje geleden in Vandaag Inside al op voor Nijhuis en noemde het artikel van Privé ‘rancuneus’, omdat Nijhuis zijn kant van het verhaal ontbreekt. De arbiter krijgt maandagavond mogelijk de kans om zijn verhaal te doen als hij zijn ‘rentree’ maakt in Vandaag Inside.

Van der Gijp maakt ‘vernietigende grap’

Dat belooft wat te worden. Van der Gijp gaf vrijdagavond al een tipje van de sluier. Toen Genee aankondigde dat naast Driessen ook Nijhuis na het weekeinde te gast is in de uitzending, kon Van der Gijp zich namelijk niet inhouden. Hélène Hendriks reageerde in eerste instantie nog verbaasd (‘Hé, Basje?’), maar Van der Gijp ging meteen los. “Neemt hij die twee Roemeense kinderen mee?”, zo grapte de voormalige profvoetballer, alvorens keihard in lachen uit te barsten. Hendriks schoot vervolgens ook in de lach, Derksen probeerde zich nog in te houden. “Nee, ik maak een grapje joh! Ik maak een grapje. Ja, ik maak een grapje, hahahaha! Dat was toch een grapje? Dat mag toch?”, zo herhaalde Van der Gijp een paar keer dat hij, inderdaad, een ‘grapje’ maakte.

“Nee, Bas vindt dat ook leuk. Maandag zijn we er weer. Tot dan!”, besloot Genee, waaraan Derksen nog toevoegde dat de ‘verkeerde’ grapjes de ‘leukste’ zijn. Mediacourant spreekt van een ‘vernietigende’ grap. Maandag zullen we zien hoe Nijhuis erop reageert.

Bekijk de aflevering van Vandaag Inside van vrijdagavond terug via deze link. Het beschreven fragment van hierboven zie je vanaf minuut 50:36.

