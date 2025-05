Feyenoord-legende Van Daele (77), iconisch van zijn brilletje en wereldbekerwinst, is overleden

Feyenoord-legende Joop van Daele is op 77-jarige leeftijd overleden, zo meldt RTV Rijnmond. De voormalig verdediger werd wereldberoemd door het beslissende doelpunt te maken de tweede finalewedstrijd om de wereldbeker tegen Estudiantes de La Plata in 1970.

Van Daele stond tussen 1967 en 1977 onder contract bij Feyenoord en speelde 144 wedstrijden voor de club. Hij won grote internationale prijzen met Feyenoord, waaronder de Europacup I (1970), wereldbeker voor clubteams (1970) en de UEFA Cup (1974). Ook veroverde Van Daele met Feyenoord tweemaal de Intertoto Cup (1968 en 1973). Binnen de landsgrenzen won hij driemaal de landstitel en eenmaal de KNVB Beker.

'Brilletje van Van Daele'

Van Daele heeft een bijzondere plek in de geschiedenisboeken van Feyenoord. Nadat de eerste ontmoeting met Estudiantes om de wereldbeker in 2-2 was geëindigd in Buenos Aires, maakte hij als invaller het winnende doelpunt in De Kuip (1-0). Tijdens de vreugdedans daarna werd zijn ziekenfondsbril afgerukt door de Argentijn Oscar Malbernat. Die gaf hem aan zijn ploeggenoot Carlos Pachamé, die hem op de grond platstampte.

Later zeiden de Argentijnen dat ze de bril hadden afgerukt omdat Van Daele door die bril een gevaar op het veld was. Pachamé zei in 2005 tegen Hard Gras: "Die kerel zette zijn bril op als ze in de aanval waren en weer af als ze gingen verdedigen. Maar het was duidelijk tegen de regels, dus een van ons pakte hem zijn bril af en toen ging die stuk." Het befaamde ‘brilletje van Van Daele’ is nog te zien in het Feyenoord-museum.

Na tien jaar bij Feyenoord speelde Van Daele nog bij Fortuna Sittard en Excelsior. Bij die twee clubs werd hij daarna ook assistent-trainer: van 1978 tot 1980 bij Fortuna en van 1980 tot 1983 bij Excelsior. In 1984 werd hij hoofdtrainer van amateurclub VV Papendrecht, om vervolgens in 1988 als hoofdtrainer de overstap te maken naar Excelsior. Daar was hij twee jaar actief. Het was zijn enige klus als hoofdtrainer in het betaald voetbal.