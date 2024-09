Liplezers ontrafelen boze en verontwaardigde reactie van Thomas Beelen tegen Bas Nijhuis

is allesbehalve te spreken over het optreden van scheidsrechter Bas Nijhuis in de uitwedstrijd van Feyenoord tegen NEC. Nadat Nijhuis in de eerste helft een gele kaart toonde aan Beelen, richtte de Feyenoord-verdediger zich boos en verontwaardigd tot de arbiter.

Nijhuis floot na een klein halfuur voetballen voor een overtreding van Beelen op Koki Ogawa. De verdediger van Feyenoord kwam rond de middenlijn van achter hard in op de spits van NEC, maar leek de bal te spelen. Nijhuis floot desondanks voor een overtreding van Beelen en slingerde de stopper van Feyenoord zelfs op de bon.

“Er is in deze wedstrijd nog niet veel aan de hand geweest. En hier is eigenlijk ook niet heel veel aan de hand. Zeker voor Nijhuis is het vrij streng om hier geel voor te geven”, becommentarieerde Mark van Rijswijk het moment bij ESPN.

Beelen zelf kon zich ook absoluut niet vinden in het fluiten van Nijhuis. De verdediger sloeg de armen in de lucht en riep toen de scheidsrechter aanstalten maakte om geel te geven zichtbaar ‘hou op’. Vervolgens maakte Beelen een wegwerpgebaar en liep hij hoofdschuddend weg.

Beelen tegen Nijhuis



“Hou op”



Gebeurd helemaal niks….#necfey — L.🐲 (@SuskeEnPriske) September 28, 2024

