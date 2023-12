Heftig moment tussen Bas Nijhuis en Guus Til: ‘Til blijft Nijhuis maar achtervolgen’

Een opmerkelijk moment donderdagavond in de tweede helft bij de wedstrijd tussen PSV en sc Heerenveen. liet zich na ruim een uur voetballen in woord en gebaar flink gaan jegens scheidsrechter Bas Nijhuis, maar de aanvallende middenvelder van PSV kwam, ook tot grote verbazing van ESPN-commentator Martijn van Zijtveld, weg zonder gele kaart.

Til ging in de 62ste minuut van de wedstrijd bij een 1-0 voorsprong voor PSV een sprintduel aan met Simon Olsson. Het was een fel duel, waarin beide spelers ogenschijnlijk het shirtje van de tegenstander vasthielden. Nijhuis besloot om niet te fluiten en door te laten gaan, waarna Til in woede ontaardde.

De middenvelder van PSV liep op Nijhuis af en reageerde woest met beide armen. Vervolgens duwde hij Olsson met twee armen. Kort erna kwam het spel stil te leggen en ging Til opnieuw in woord en gebaar verhaal halen bij Nijhuis. De leidsman liep echter weg van de situatie, waarna Til opnieuw een wegwerpgebaar maakte.

Daarmee was de boosheid van Til echter nog niet gestild. De PSV’er zocht Nijhuis opnieuw op om duidelijk te maken dat er een overtreding op hem was begaan. Nijhuis ging vervolgens rustig het gesprek aan met Til. Laatstgenoemde kon zich echter overduidelijk niet vinden in de uitleg van de arbiter en maakte wéér een wegwerpgebaar.

PSV-watcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad constateert op X, voorheen Twitter, dat het moment tussen Til en Nijhuis wel ‘even heftig was’. Van Zijtveld concludeert in zijn liveverslag dat Til ontsnapte aan geel: “Til is woest en mag van geluk spreken dat hij voor deze reactie geen geel krijgt. Til houdt zelf ook vast. Ik denk dat Til bij elke andere scheidsrechter in Nederland geel had gekregen voor zijn reactie.”

Guus Til 🆚 Bas Nijhuis 🏃💨



"Bas was een beetje Oost-Indisch doof, ik heb twintig minuten achter hem aan moeten rennen" 😂 — ESPN NL (@ESPNnl) December 7, 2023