Derksen dicht vaste gast Vandaag Inside mooie toekomst toe: ‘Over paar jaar een eigen talkshow’

Johan Derksen geniet van de groei van Merel Ek. De politiek verslaggeefster is regelmatig te gast bij Vandaag Inside op het politieke nieuws te duiden en mocht donderdagavond de prijs voor grootste talent in ontvangst nemen op het Gouden Televizier-Ring Gala. Derksen verwacht dat Ek haar groei gaat doorzetten en over een aantal jaar een eigen talkshow heeft.

Ek schuift met regelmaat aan bij Vandaag Inside, waar ze als bargast meer informatie geeft over het laatste nieuws rondom de Nederlandse politiek. Daar zijn Derksen, René van der Gijp en Wilfred Genee zeer gelukkig mee. En ze zijn niet de enigen die onder de indruk zijn van Ek. De journaliste ontving donderdagavond namelijk de prijs voor grootste talent tijdens het Gouden Televizier-Ring Gala.

Een dag na het spektakel blikt Derksen in gesprek met De Telegraaf terug op de avond, waarbij hij aangeeft blij te zijn dat Ek in de prijzen is gevallen. “Zo zie je maar weer. Het beste talent komt uit Drenthe”, zegt de televisiepersoonlijkheid over de journaliste die is opgegroeid in het Drentse Hoogeveen. De Snor ziet het ook in de toekomst positief in voor Ek. “Let maar op: over een paar jaar heeft zij haar eigen talkshow. Daar hebben we er in Nederland immers nog geen genoeg van.”

Derksen krijgt er flink van langs

Derksen maakte donderdagavond ‘gewoon’ zijn opwachting in Vandaag Inside, maar tijdens het Gouden Televizier-Ring Gala ging het ook nog even over de Snor. Presentator en cabaretier Peter Pannekoek haalde in zijn ‘roast’ hard uit naar Derksen. “Ja, die kreeg er flink van langs. Maar goed, wie uitdeelt moet ook af en toe incasseren”, zo reageerde Ek voor de camera’s van SBS6. Of Derksen dat kan? “Ja dat kan hij wel, zeker”, zo verzekert Ek. Op de vraag of ze van plan is om ook de komende tijd ‘gewoon’ aan te blijven schuiven bij Vandaag Inside reageerde ze bevestigend. “Ze hebben volgens mij een contract tot en met 2025 lopen, dus in ieder geval tot dan. Ik blijf tot het bittere einde, dat is in ieder geval de bedoeling. Het is zo’n mooi podium om politiek te kunnen duiden. Er kijken bijna elke avond een miljoen mensen.”

