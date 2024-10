Wilfred Genee 'een beetje aangeslagen' bij opening Vandaag Inside: 'Dan denk je toch: oei'

De mannen van Vandaag Inside openen de uitzending van woensdagavond met een reactie op Dion Graus, die namens de PVV in de Tweede Kamer zit en eerder op de dag - bij de behandeling van de landbouwbegroting- stevig uithaalde naar Johan Derksen én René van der Gijp. Presentator Wilfred Genee zegt ' een beetje aangeslagen' te zijn door de woorden van de parlementariër.

Graus werd de laatste tijd meermaals geridiculiseerd in Vandaag Inside vanwege zijn uitlatingen over wolven en greep zijn spreektijd aan om midden in de Tweede Kamer maar eens van leer te trekken tegen Derksen en Van der Gijp: "Op televisie krijgen mensen een podium die van toeten noch blazen weten. Ze hebben het verstand van wolven gelijk aan een poffertje, maar zij hebben de zendtijd en de macht en kracht om een Kamerlid onderuit te halen die wél goed geïnformeerd is. En dat vind ik erg", liet het Kamerlid onder meer weten.

"Ik weet niet hoe het voor jullie geldt, maar ik zit hier toch een beetje aangeslagen, eerlijk gezegd. Toch wel dat je denkt van: Oei", opent Genee de uitzending van woensdag. Vervolgens wordt het filmpje ingestart waarin Graus in een eerder Kamerdebat voordeed hoe je een wolf nou eigenlijk het best weg kunt jagen. "De mensen in Zwiggelte denken er anders over. Die nemen een hooivork mee naar buiten, dat werkt beter", reageert Derksen gevat, Inwoners van dat Drentse dorp lieten vorige week tegenover het Dagblad van het Noorden weten inderdaad dat attribuut mee te nemen als bijvoorbeeld de hond moet worden uitgelaten, uit angst voor een in de buurt levende roedel wolven.

Vervolgens worden de beelden van woensdag uit de Kamer getoond. "Hij heeft gelijk: ik heb nergens verstand van, maar heel veel zendtijd", reageert Derksen. "Je kunt op die man toch niet boos worden? Het is een wonder dat hij er nog zit", vervolgt De Snor. Van der Gijp valt bij: "We komen er inmiddels wel achter dat er alleen maar gekken en dwazen van de PVV zitten natuurlijk, behalve Geert Wilders en Martin Bosma", aldus de oud-voetballer. "Hij heeft nog nooit iets gezegd wat hout snijdt", zegt Derksen even later.

