Merel Ek reageert op vernederende ‘roast’ van Peter Pannekoek: ‘Of Johan dat kan?’

Merel EK is van plan om tot het ‘bittere einde’ bij Vandaag Inside aan te schuiven. Dat vertelde de politiek verslaggeefster van SBS donderdagavond na afloop van het Gouden Televizier-Ring Gala. Ek reageerde voor de camera ook nog op de vernederende ‘roast’ van Peter Pannekoek, die keihard uithaalde naar Johan Derksen.

Voor Ek was het een avond om nooit of in ieder geval niet snel te vergeten. Ek werkt sinds januari 2022 als politiek verslaggeefster voor het programma Hart van Nederland. Ze is inmiddels ook al een tijdje regelmatig te zien in Vandaag Inside, waar ze aanschuift als bargast om het laatste nieuws uit politiek Den Haag door te nemen en te duiden. Ek was in 2022 een van de genomineerden voor de Philip Bloemendal Prijs, een stimuleringsprijs voor jonge talentvolle journalisten. Donderdagavond kreeg ze in het Koninklijk Theater Carré de ultieme beloning voor haar werk in het afgelopen jaar: ze mocht de Televizier-Ring voor Talent van het Jaar in ontvangst nemen.

Dat deed duidelijk veel met Ek. “Ik zit er helemaal van bij te komen, het is hier ook warm joh…”, zo begon ze na afloop voor de camera van haar werkgever. “Ik was echt verbaasd, want ik dacht eerlijk gezegd dat Estavana (Estavana Polman, red.) ‘m gewoon zou pakken. Ze heeft zo’n leuk programma gemaakt, helemaal nieuw op televisie en echt een super leuke chick, echt fantastisch. Ik had dus oprecht niet helemaal verwacht dat ik ‘m zou winnen. Ik heb ook geen idee wat ik precies in de speech heb gezegd”, zo vertelde de dolblije Ek. In haar speech bedankte ze onder meer de mannen van Vandaag Inside, maar natuurlijk ook alle mensen die donderdag op haar hebben gestemd.

“Dat vind ik wel echt een eer, dat het een publieksprijs is. Dat zóveel mensen de moeite hebben genomen om op mij te stemmen”, vervolgde Ek. “Tenminste, ik weet niet of het er veel zijn, maar dat de meeste stemmen in ieder geval op mij zijn gevallen. Dat die mensen allemaal de moeite hebben genomen om te stemmen vind ik echt heel gaaf”, aldus de verslaggeefster.

Derksen krijgt er flink van langs

Derksen maakte donderdagavond ‘gewoon’ zijn opwachting in Vandaag Inside, maar tijdens het Gouden Televizier-Ring Gala ging het ook nog even over de Snor. Presentator en cabaretier Peter Pannekoek haalde in zijn ‘roast’ hard uit naar Derksen. “Ja, die kreeg er flink van langs. Maar goed, wie uitdeelt moet ook af en toe incasseren”, zo reageerde Ek. Of Derksen dat kan? “Ja dat kan hij wel, zeker”, zo verzekert Ek. Op de vraag of ze van plan is om ook de komende tijd ‘gewoon’ aan te blijven schuiven bij Vandaag Inside reageerde ze bevestigend. “Ze hebben volgens mij een contract tot en met 2025 lopen, dus in ieder geval tot dan. Ik blijf tot het bittere einde, dat is in ieder geval de bedoeling. Het is zo’n mooi podium om politiek te kunnen duiden. Er kijken bijna elke avond een miljoen mensen.”

