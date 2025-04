Marciano Vink uit daags na bekerfinale zijn ongenoegen

Marciano Vink is het er niet mee eens dat de bekerwinnaar zich rechtstreeks plaatst voor de competitiefase van de Europa League. De analist vindt het zelfs afbreuk ten opzichte van de nummer vier van de Eredivisie.

Go Ahead Eagles wist maandagavond beslag te leggen op de KNVB Beker. In een heroïsche bekerfinale werd AZ na strafschoppen verslagen. Door de bekerwinst mogen de Deventenaren zich opmaken voor minimaal acht wedstrijden in de Europa League. Dat levert Go Ahead Eagles bovendien de nodige miljoenen op.

Aangezien Go Ahead Eagles zich nu al heeft verzekerd van een Europees ticket, hoeven Paul Simonis en zijn mannen niet meer deel te nemen aan de play-offs voor Europees voetbal. Momenteel staat Kowet op een zevende plaats in de Eredivisie, waardoor hun plek in de play-offs doorschuift naar de nummer negen van de ranglijst.

Vink, die verwacht had dat AZ na strafschoppen aan het langste eind zou trekken, vind de bekerwinst voor Go Ahead Eagles een mooie bekroning. "Allereerst vind ik het meer dan terecht voor het mooie seizoen wat ze hebben gehad. Ze hadden zich echt ergens moeten belonen via de play-offs of via de beker", aldus de analist tegenover ESPN.

Vink vind beloning voor bekerwinst 'veel te veel'

"Ik vind alleen het hele systeem van vijf wedstrijden spelen en dan poulefase Europa League echt ongelofelijk", plaatst Vink direct een kanttekening. "Dat vind ik echt niet kunnen. Dat vind ik een beetje afbreuk doen als je vierde wordt, zoals FC Utrecht. Die hebben daar 34 wedstrijden keihard voor moeten vechten. Go Ahead heeft moeilijke tegenstanders gehad met FC Twente en PSV, maar stel dat je vijf keer een beetje gelukkig loot, dan heb je gewoon Europa League. Ik vind die beloning gewoon veel te veel."

Volgens Vink doet dit alles uiteindelijk niets af van het feit dat Go Ahead Eagles komend seizoen uitkomt in de Europa League. "Dat is meer dan verdiend", benadrukt de analist. Verliezend finalist AZ is nu wel afhankelijk van de play-offs, net als FC Twente. Op plek acht en negen staan momenteel sc Heerenveen en Heracles Almelo, maar beide ploegen zijn nog allerminst zeker van deelname aan de play-offs.

