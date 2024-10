Vast gezicht van Vandaag Inside wint ontzettend belangrijke prijs op Televizier-Ring Gala

Merel Ek is donderdagavond in de prijzen gevallen bij het Televizier-Ring Gala. De politiek verslaggever, die vaak aanschuift bij Vandaag Inside kreeg de meeste stemmen in de categorie Televizier-Ring Talent.

Ek troefde in de verkiezing Monica Geuze en Estevana Polman af en kreeg de award uitgereikt van Eva Jinek. “Ik wil de kijkers enorm bedanken voor het stemmen en ook het kleine team van collega's uit Den Haag. Ik ga helemaal stuk, dank je wel”, reageerde ze op het winnen van Televizier-Ring Talent.

De 29-jarige Ek is politiek verslaggever voor Hart van Nederland, maar schuift ook vaak aan bij Vandaag Inside. De politiek duider zit dan vaak op de kruk aan de bar en toont daar aan over een goede portie humor te beschikken. Er werd zelfs gepleit om haar aan te laten schuiven als tafelgast bij Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp.

Aan tafel bij Vandaag Inside wordt enthousiast gereageerd op de prijswinnende Ek. “Wel leuk voor Merel”, begint Genee. “Hartstikke leuk voor Merel”, aldus Derksen. “En ik wil nogmaals benadrukken: er komt wat talent uit dat Drenthe hè”, vervolgt het boegbeeld van het programma, die zelf in Drentse Grolloo woonachtig is.

Van der Gijp looft Ek

“Merel is van die drie ook wel het grootste talent. Polmannetje, dat is gewoon een kwestie van tachtig uur draaien en je maakt er een programma van vijftig minuten van. Dat vind ik geen tv”, vertelt Van der Gijp, die aangeeft Geuze niet goed genoeg te kennen. “Ik heb haar nog nooit iets op tv zien doen.”

