Merel Ek komt met opvallende reactie op clash tussen Derksen en Van der Gijp

Merel Ek vindt het allemaal wel meevallen met de commotie die eerder deze week is ontstaan naar aanleiding van de clash tussen Johan Derksen en René van der Gijp aan tafel bij Vandaag Inside. De vaste gezichten kregen het maandagavond met elkaar aan de stok en vooral Van der Gijp liet in duidelijke woorden blijken wat hij van zijn collega vindt. Ek kan er alleen maar van genieten dat dit live op televisie gebeurt.

Vandaag Inside stond maandagavond en de daaropvolgende dagen in vuur en vlam. De aanleiding hiervan waren enkele uitspraken van Derksen in de eerste uitzending van deze week. De voormalige hoofdredacteur van Go Ahead Eagles noemde Vandaag Inside onder meer een ‘kutprogramma’ en vertelde dat zijn contract bij Talpa de enige reden is waarom hij nog wekelijks vijf avonden komt opdraven. Van der Gijp was hier niet van gediend. De oud-voetballer stelde dat hij het prima zou vinden als Talpa de stekker uit het programma trekt. Daarna noemde hij Derksen onder meer ‘een kinderachtige oude man’.

De clash tussen Derksen en Van der Gijp hield de gemoederen de daaropvolgende dagen flink bezig en kwam ook woensdagavond in de talkshow Eva ter sprake. Ek was te gast vanwege haar nominatie voor de Televizier Talent Award en werd door presentatrice Eva Jinek gevraagd naar haar mening over de situatie bij Vandaag Inside, waar ze regelmatig haar opwachting maakt als bargast. “Ik vond het eigenlijk… Nou ja, de pleuris”, reageerde Ek in eerste instantie. Jinek benoemde het zo, maar volgens de politiek verslaggeefster valt het allemaal wel mee. “Ik vond het op zich nog wel meevallen als je het vergelijkt met andere dingen. Maar ik vind het juist heel mooi dat dit op televisie gebeurt. Waar zie je dit nou? Bij welk programma gebeurt dit? Dat zou hier zijn als jij met je redactie zou zeggen ‘het gaat kut deze week en ik wil het anders’, maar dan op televisie. Dat vind ik fantastisch, alleen maar mooi”, zo klonk het.

Jinek vroeg vervolgens achter wie Ek staat in de ‘rel’. Daarin is Ek heel duidelijk: ze kiest geen partij. “Die mannen hebben hun eigen mening. Voor allebei is er misschien wat te zeggen.” De ruzie tussen Derksen en Van der Gijp heeft in ieder geval geen invloed op de manier hoe Ek naar het programma kijkt. “Het is alleen maar leuk. Het is alleen maar leuk dat er tegenop wordt gebokst of dat je lekker grappen kunt maken, vulgaire humor. Ik hou ervan. En dat je tussendoor, want daar ben ik uiteindelijk voor, de politieke duiding kunt doen. Dat is dus heel lekker.”

De gemoederen lijken ietwat bedaard tussen de tafelgasten van Vandaag Inside.