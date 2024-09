Forse waarschuwing voor Vandaag Inside in De Telegraaf

Talpa moet geen gehoor geven aan de wens van Johan Derksen om meer verdieping toe te voegen aan Vandaag Inside, zo vindt Tina Nijkamp. Ze voormalig zenderbaas van SBS6 spreekt in haar column voor De Telegraaf van een ‘slecht idee’. Ze sluit zich aan bij René van der Gijp en Wilfred Genee, die de huidige mix van onderwerpen verdedigen.

De discussie doet Nijkamp denken aan haar eigen tijd bij SBS6, de zender waarvan ze tussen 2005 en 2010 programmadirecteur was. Toen de zender zijn hoogtijdagen beleefde, vond een aandeelhouder de tijd rijp om ‘van het imago van campingzender af te komen’. Nijkamp was ‘met stomheid geslagen’, maar ging mee in de wens. “Zo dom. En dus gingen we op zoek naar ’verdieping’. Zo werd de elitaire Marc Marie Huijbregts voor heel veel geld jurylid in Popstars in plaats van de volksere Patricia Paay en werd een ’kakker’ met een rollende R, de sympathieke Beau van Erven Dorens, aangetrokken voor ’extra allure’.”

Hoewel Huijbregts en Paay ‘hun werk prima deden’, was de beoogde verdieping volgens Nijkamp een mismatch. De kijkers liepen weg: zij ‘wilden Hart in Aktie in plaats van ingewikkelde documentaires’. SBS6 vergat trouw te blijven aan zijn eigen kracht. “En precies dat gevoel had ik dus gisteren ook bij Johan. En ik ben het zo eens met Wilfred en René. Vandaag Inside is perfect zo.”

“Die afwisseling, het snelle heen en weer van het ene naar het andere onderwerp is juist de kracht. Dat zorgt voor de topkijkcijfers. Verandering van spijs doet bij tv bijna nooit eten. En zeker niet als zogenaamde mensen uit het vak het aanraden. Wat goed is, is goed”, concludeert de tv-kenner.

