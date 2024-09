Van der Gijp gaat donderdag en vrijdag niet naar Vandaag Inside

René van der Gijp is donderdag en vrijdag niet aanwezig bij Vandaag Inside. De tv-analist wordt geopereerd aan zijn oog, vertelt hij dinsdagavond.

De afwezigheid van Van der Gijp heeft niet te maken met de ruzie die hij maandagavond uitvocht Johan Derksen. In de uitzending van dinsdag leken de gemoederen al bedaard en zei Van der Gijp dat hij geen excuses verlangt van zijn tafelgenoot, die Vandaag Inside maandagavond een ‘kutprogramma’ noemde.

“Ik word aan mijn oog geopereerd. Ik was vandaag in de kliniek. Ik zie al vijf weken niets met mijn rechteroog, dat heb ik je verteld”, zegt Van der Gijp tegen presentator Wilfred Genee. “Er is iets losgelaten in m’n oog. Ik loop er al vijf weken mee, maar dat mag eigenlijk niet. Het is een spoedgeval.”

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Bas Nijhuis reageert voor het eerst op bizarre aantijgingen tegen hem in Privé

“Ik dacht dat het weg zou trekken, maar dat deed het niet. Het werd erger. Donderdag moet ik eraan geholpen worden”, aldus Van der Gijp, waarna Derksen aangeeft dat hij binnenkort wordt geopereerd aan zijn rechteroog, vanwege staar. Of dat tot een afwezigheid in Vandaag Inside zal leiden, is nog niet bekend.

VIDEO: Derksen en Van der Gijp blikken terug op clash over inhoud van Vandaag Inside

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Zeer opvallende entree van Johan Derksen bij Vandaag Inside

Een opvallende entree van Johan Derksen, voorafgaand aan de uitzending van Vandaag Inside.