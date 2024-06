Van der Gijp komt niet meer bij na grap over Advocaat, die Merel Ek de schuld hiervan geeft

René van der Gijp is vrijdagavond begonnen met Dick Advocaat bij een nieuwe naam te noemen. De bondscoach van Curaçao onthult na een vraag van Merel Ek dat hij in de Verenigde Staten Richard wordt genoemd, tot groot plezier van Van der Gijp.

Ek wil in Vandaag Inside Oranje graag weten hoe het voor Advocaat in het buitenland gaat met de voornaam Dick. “Ik kwam aan in Chicago en liep de eigenaar tegemoet”, begint de keuzeheer. “Ik zei: ‘Hello, my name is Dick’ en toen antwoordde hij: ‘From now on, you’re Richard’.” Van der Gijp ziet daar wel wat in: “Richard, dat is beter!”

Artikel gaat verder onder video

Wanneer Advocaat aangeeft dat zijn naam in het Engels een andere betekenis heeft, zegt Van der Gijp dat hij dat wel weet. “Maar bij Sunderland stonden ze altijd met zo’n neplul achter het doel”, vertelt hij lachend. “Heeft hij nooit gezien, zegt ‘ie. Hadden ze zo’n hele grote lul, daar stonden ze mee te zwaaien. ‘We love our Dick’, riepen ze allemaal.”

Later in de uitzending grijpt Van der Gijp terug op de onthulling. “Maar eigenlijk, Dick, hè…”, zegt hij voordat hij stilvalt en naar Advocaat kijkt. “Of Richard?”, begint hij te schateren. “Hoe jij je voelt, jij mag het bepalen”, geeft de trainer aan. Vervolgens verschijnt ook de naam Richard Advocaat in beeld om hem voor te stellen. “Dit is jouw schuld”, zegt hij terwijl hij naar Ek wijst.

