Merel Ek laat studio keihard lachen tijdens discussie over Van Persie

Johan Derksen heeft weinig vertrouwen in de speelstijl van Robin van Persie met sc Heerenveen. Drie dagen na de ontluisterende 9-1 nederlaag bij AZ volgde dinsdagavond een 2-0 nederlaag bij FC Twente. Na vijf wedstrijden staat Heerenveen op de veertiende plek en volgens Derksen moet Van Persie afstappen van zijn aanvallende speelstijl om het tij te keren.

Na de 9-1 nederlaag liet de topscorer aller tijden van Oranje nog weten trots te zijn op zijn elftal en te geloven in zijn visie. Hij stelde dinsdagavond dan ook dezelfde elf spelers op. Ditmaal hielden ze de schade beperkt, maar er volgde dus wel weer een nederlaag. “Van Persie moet zich realiseren dat hij bedrijfsleider is van een miljoenenbedrijf waar misschien wel tweehonderd mensen werken. Die zijn afhankelijk van zijn prestaties”, zegt Derksen bij Vandaag Inside.

“Hij hangt nu de idealist uit, de jeugdtrainer. Tegen een jeugdteam kan je zeggen: ‘Jongens, lekker voetballen, het maakt niet uit of we winnen of verliezen.’ Maar die supporters uit Heerenveen gaan naar Alkmaar, krijgen negen goals om de oren, gaan gebroken terug naar Friesland, het publiek gaat morren…”, merkt de oud-voetballer op. Hij noemt het handelen van Van Persie ‘heel onprofessioneel’. “Het is leuk om idealist te zijn, maar met die instelling kun je niet op dit niveau bij een bedrijf gaan werken.”

René van der Gijp spreekt van een ‘speeltuinvereniging’, terwijl Wilfred Genee het idealisme van Van Persie wel ‘mooi’ vindt. Derksen antwoordt: “Nee, dat is niet mooi, dat is onrealistisch. Cruijff deed het met het beste elftal van Nederland, en met Barcelona, dan kan je die gok wagen. Met Heerenveen kun je dit niet doen. Als je zo aanvallend uitwedstrijden speelt tegen sterkere clubs, dan verlies je ze allemaal.”

Derksen stoort zich aan reactie Van Persie

De reactie van Van Persie na de oorwassing in Alkmaar stoorde Derksen. "Ik heb me maar aan één ding geërgerd. Kijk, hij is een rookie en hij moet de fouten maken die iedere beginnende coach maakt. Dat moet je hem ook gunnen. Maar dat hij dan zegt dat 'de mensen het leuk vinden als het slecht met je gaat'... Nou, die mensen zijn er in de voetballerij, maar ik ken eerlijk gezegd niemand die het leuk vindt dat het slecht gaat met Van Persie."

Merel Ek laat studio lachen met grap over Derksen

Tijdens het gesprek over Van Persie merkt presentator Wilfred Genee op dat bargast Merel Ek een ietwat verveelde indruk maakt, al weerspreekt ze dat zelf. "Nee, nee, helemaal niet. Ik vind het..." Derksen antwoordt: "Jij vindt het allemaal lulkoek?" Daarna zegt de politiek journalist met een knipoog: "Nee, ik vind het nooit lulkoek wat jij zegt... Over voetbal." De studio, met Van der Gijp en Derksen voorop, moet hard lachen om die opmerking.

