Grote verandering bij Vandaag Inside op komst: 'Echt ongelooflijk, ze spreekt meer dan Van der Gijp!

Merel Ek moet in de toekomst gaan aanschuiven als tafelgast bij Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp in het programma Vandaag Inside. Dat is althans de mening van mediadeskundige Victor Vlam, die heeft gemeten dat Ek in het populaire programma op SBS6 meer aan het woord is als vaste tafelgasten als Van der Gijp en sportverslaggever Valentijn Driessen.

Ek is namens SBS6 vaak te gast aan de bar in het programma, waarin het voetbal en het dagelijkse nieuws besproken en doorgenomen wordt. Ek zit er net als haar collega Sam Hagens om het politieke nieuws te duiden, maar is opvallend vaak aan het woord, zo is Vlam opgevallen: "Merel is constant aan het woord. Zij spreekt zeventien procent van de tijd en spreekt daarmee meer dan Van der Gijp en Driessen", geeft Vlam aan in de podcast De Communicado's.

Het valt de mediadeskundige op dat Ek niet vaak het woord opeist, maar in de uitzendingen van Vandaag Inside volop kansen krijgen van presentator Wilfred Genee; "Ze krijgt gewoon echt heel vaak de bal toegespeeld door Wilfred en dat maakt die uitzending ook gewoon echt daadwerkelijk beter. Maar het is echt ongelofelijk hoeveel zij daar aan het woord is", vindt Vlam, die pleit voor promotie van de journaliste binnen het populaire televisieprogramma.

"Ik denk als iemand er zoveel aan het woord is, zet die persoon dan ook gewoon aan tafel. Geef haar die promotie tot tafelgast. Dat verdient ze gewoon", besluit Vlam, die het zowel voor het programma als Ek zelf een goede stap zou vinden.