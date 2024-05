Flashscore Team van de Week: Feyenoord-aanvaller krijgt een 10 na doelpunten op zondagavond

Elke week selecteert Flashscore op basis van ons interne beoordelingssysteem het Team van de Week. Het team van speelronde 32 van de Eredivisie wordt met vier spelers gedomineerd door RKC Waalwijk dat een hele belangrijke stap zette in de richting van handhaving. Feyenoord levert drie spelers en NEC twee. PSV en Ajax completeren het elftal.

Etienne Vaessen (RKC Waalwijk) 7,8

Doelman Etienne Vaessen verrichte zondagmiddag net zoveel reddingen als zijn collega-doelman Michael Brouwer van Heracles Almelo. Beide goalies pareerden vijf inzetten van de tegenstander. Groot verschil was echter dat Brouwer ook vijfmaal moest vissen en Vaessen een ‘clean sheet’ behaalde.

Lutsharel Geertruida (Feyenoord) 8,5

Verdediger Lutsharel Geertruida (D7, A5) deed in de slotfase van Feyenoord-PEC Zwolle een flinke duit in het zakje bij de 5-0 thuiszege op PEC Zwolle. Met een doelpunt (4-0) en de assist op Santiago Gimenez (5-0) was de KNVB-bekerwinnaar betrokken bij twee goals in deze speelronde.

Jurien Gaaei (RKC Waalwijk) 8,3

Rechtsback Jurien Gaari bewaarde zijn aanvallende bijdrage voor een uitgelezen moment in deze competitie. Twee speelronden voor het einde van de Eredivisie scoorde hij voor het eerst sinds het seizoen 2021/2022 en droeg met zijn 0-2 bij aan een forse uitzege op Heracles. De gele kaart in de slotfase betekent wel dat hij in de volgende ronde geschorst is.

Shawn Adewoye (RKC Waalwijk) 8,7

Centrale verdediger Shawn Adewoye dacht ‘wat verdediger Gaari kan, kan ik ook’. De Belg maakte in de slotfase van het duel met Heracles de 0-4 en dat was ook zijn eerste doelpunt van deze jaargang. In zijn vierde seizoen bij RKC was het überhaupt pas zijn tweede competitiedoelpunt voor de Waalwijkers.

Olivier Boscagli (PSV) 8,2

Verdediger Olivier Boscagli (D3, A3) werd het eigen doelpunt dat hij zondagmiddag maakte tegen Sparta Rotterdam niet erg kwalijk genomen. Helemaal toen hij in de 67ste minuut ook nog eens de 3-2 aantekende in de met 4-2 gewonnen kampioenswedstrijd van PSV in het Philips Stadion. Alleen in het seizoen 2021/2022 was Boscagli vaker trefzeker: viermaal.

Tjarron Chery (NEC) 8,5

Middenvelder Tjarron Chery (D4) is overduidelijk nog niet klaar met het seizoen 2023/2024. De middenvelder schoot er maandagavond twee in tijdens de uitwedstrijd bij Excelsior en bracht zijn ploeg daarmee in ‘pole position’ voor de play-offs om Europees voetbal. In twaalf competitiewedstrijden en drie bekerwedstrijden drukt de huurling van Maccabi Haifa zijn stempel in Nijmegen.

Dirk Proper (NEC) 8,2

Middenvelder Dirk Proper (D4, A4) moest na zijn doelpunt van eind februari anderhalve maand toekijken en staat sinds de verloren bekerfinale weer in de basis bij de Nijmegenaren. Met twee assists had Proper een belangrijk aandeel in de 3-0 overwinning op Excelsior. Het gat met Ajax bedraagt slechts twee punten en het doelsaldo van NEC is ook nog eens gunstiger.

Kenneth Taylor (Ajax) 8,1

Middenvelder Kenneth Taylor (D5, A5) is bij Ajax nog twee stappen verwijderd van het bereiken van Europees voetbal en was met zijn twee goals zeer belangrijk voor de Amsterdammers in de wedstrijd waarin het lot van FC Volendam bezegeld werd. Taylor maakte de 0-1 en de 0-4 en was in elk van de 32 competitieduels van de partij bij Ajax.

Santiago Gimenez (Feyenoord) 10

Aanvaller Santiago Gimenez (D23, A6) zit al een lange periode duidelijk in een sportieve crisis en kwam in het uitduel bij Go Ahead Eagles zelfs geheel niet in actie. In het thuisduel met PEC Zwolle schoot de Mexicaan echter uit zijn slof. Tijdens een invalbeurt van slechts 26 minuten benutte hij een strafschop, gaf een assist en maakte ook nog een velddoelpunt. Dat belooft nog iets voor de beide aanstaande uitzwaaiwedstrijden van Arne Slot.

David Min (RKC Waalwijk) 8,8

Voor aanvaller David Min was het verhaal van dit seizoen dat hij uitsluitend in eerste helften wist te scoren. De clubtopscorer van RKC deed zijn naam eer aan toen hij na zeven minuten de 0-1 aantekende in Almelo. Het ongelofelijke gebeurde vervolgens en was een grote opluchting voor zijn team. Min maakte in de 67ste en 82ste minuut zijn negende en tiende seizoenstreffer. Barry van Galen blijft met negen goals in uitsluitend eerste helften van Eredivisiewedstrijden derhalve recordhouder van deze curieuze categorie.

Luka Ivanusec (Feyenoord) 8,5

Aanvaller Luka Ivanusec (D3, A4) maakte in het thuisduel met PEC Zwolle de 2-0 voor Feyenoord en werd na een klein uur spelen afgelost en bedankt voor bewezen diensten. De Kroaat was in de vorige speelronde tegen Go Ahead Eagles ook al trefzeker geweest en heeft er nu drie inliggen in zijn debuutseizoen in De Kuip.

De beoordelingen van Flashscore komen onafhankelijk van FCUpdate tot stand.