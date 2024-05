Bayern München wordt na zorgwekkend optreden opnieuw nadrukkelijk gelinkt aan FC Barcelona-sterkhouder

De eerste ontmoeting tussen Bayern München en Real Madrid in de halve finales van de Champions League heeft andermaal aangetoond dat de Duitse recordkampioen dringend behoefte heeft aan defensieve versterking. Dat stelt Relevo althans. Kim Min-jae, die afgelopen zomer voor vijftig miljoen euro overkwam van Napoli, maakte als vervanger van de geblesseerde een slechte beurt. Het zorgelijke optreden van de Zuid-Koreaan blaast de geruchten over een mogelijke transfer van FC Barcelona-verdediger nieuw leven in.

Bayern München telde afgelopen zomer enkele tientallen miljoenen euro’s neer voor Kim, die in Zuid-Duitsland de concurrentiestrijd moest aangaan met Dayot Upamecano en De Ligt. Upamecano is echter evenals vorig seizoen allesbehalve onomstreden en ook Kim is (nog) niet de verdediger die hij vorig jaar bij Napoli was. Dat Bayern niet tevreden was over de bezetting in de achterhoede bleek eerder dit jaar uit de komst van Eric Dier, die inmiddels een vaste plek in het hart van de defensie heeft veroverd. De Engelsman maakt na dit seizoen definitief de overstap van Tottenham Hotspur naar Bayern, maar Der Rekordmeister wil er mogelijk nóg een centrale verdediger bij hebben.

De huidige nummer twee van Duitsland wordt om die reden al maanden in verband gebracht met de komst van Araújo. De Uruguayaan is ook dit seizoen een vaste kracht in het elftal van FC Barcelona-trainer Xavi Hernández, maar zijn toekomst is hoogst onzeker. Araújo heeft nog een contract tot de zomer van 2026 en als het aan FC Barcelona ligt, dan zet hij zijn handtekening onder een nieuwe verbintenis. Volgens Sport zet Araújo zelf eveneens in op een langer verblijf in Catalonië, maar hij heeft zijn jawoord nog niet gegeven. Het medium schrijft dat de verdediger ook andere 'belangrijke aanbiedingen' op zak heeft. Bovendien kan een verkoop van Araújo FC Barcelona enorm helpen op de transfermarkt. De club wil de selectie graag versterken, maar zal evenals vorig jaar eerst moeten verkopen alvorens zelf toe te kunnen slaan.

Volgens Sport wordt in de maand mei besloten of Araújo ook na dit seizoen nog speler van FC Barcelona is. Mocht hij nee zeggen tegen een langer verblijf in Catalonië, dan is het niet uitgesloten dat Bayern bij hem aanklopt. De onttroonde kampioen van Duitsland kan defensieve versterking immers goed gebruiken. “De capriolen van Vinícius en Rodrygo (Real Madrid, red.) in München bereikten Barcelona en kunnen de toekomst van Araújo beïnvloeden”, zo schrijft Relevo.

