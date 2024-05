Onduidelijkheid in München: Bayern voerde gesprekken met zaakwaarnemers Ten Hag, Champions League-winnaar wil Tuchel niet opvolgen

Bayern München ziet in Erik ten Hag een belangrijke kandidaat om volgend seizoen trainer van de club te worden. Der Rekordmeister voerde de laatste weken gesprekken met de coach van Manchester United, zo weet Florian Plettenberg.

Dat de halvefinalist in de Champions League interesse heeft in de diensten van de Nederlandse trainer, dat is al even duidelijk. Ten Hag is bovendien een bekende voor de club: voor zijn successen bij FC Utrecht en Ajax was hij twee seizoenen coach van Bayern München II, waardoor hij in ook contact kwam met Pep Guardiola.

Nu blijkt ook dat de Duitse topclub de laatste weken gesprekken heeft gevoerd met vertegenwoordigers van Ten Hag, die er toch niet zeker van lijkt te zijn dat hij volgend seizoen nog trainer van Manchester United is. De Nederlander staat onder druk, aangezien de resultaten in Engeland tot op heden tegenvallen. Wel geeft Ten Hag steeds aan dat hij niet wil weglopen voor de problemen en de club weer graag terug naar de top helpt.

Een opvolger vinden van Thomas Tuchel is voor Bayern nog geen makkelijke zaak gebleken. Eerder kozen Julian Nagelsmann en Xabi Alonso ervoor om niet op aanbiedingen van de club in te gaan, vorige week sloot Ralf Rangnick zich daarbij aan. De coach van Oostenrijk focust zich liever volledig op het komende EK. Ook Zinedine Zidane liet zondag in een interview weten te ontkennen de nieuwe trainer van Bayern te worden. Julen Lopetegui is naast Ten Hag ook in beeld, maar de Spanjaard lijkt zijn zinnen te hebben gezet op een overstap naar West Ham United.

🚨🆕 News Ten Hag: After the rejection of Rangnick he’s back on the list of FC Bayern!



➡️ There were talks between Bayern and Ten Hag‘s management in the last weeks. No direct talks with Ten Hag yet.



His future at ManUtd is still uncertain. He would like to fulfill his… pic.twitter.com/p0cL5A7kmP — Florian Plettenberg (@Plettigoal) May 5, 2024

👀 Zinédine #Zidane at Sky:@FCBayern or @realmadrid to win?



„Hopefully Madrid. But it's going to be a difficult game.“



📍 Will you be FC Bayern coach in the future? „No. I'm going to watch the game.“ @Sky_PeterH | @SkySportDE 🇫🇷 pic.twitter.com/cG65RSAhhI — Florian Plettenberg (@Plettigoal) May 5, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Bodyguard van Lionel Messi sprint in de 91e minuut plots het veld op

In de blessuretijd van de ontmoeting tussen Sporting KC en Inter Miami in de Amerikaanse MLS deed zich een nogal opmerkelijk moment voor.