Driessen hekelt ‘jankverhaal’ FC Utrecht-directeur: ‘Hij is medeverantwoordelijk voor de rellen’

De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles is zondagavond ontsierd door rellen. Zo werd er tijdens de wedstrijd al vuurwerk over en weer gegooid tussen de beide supportersgroeperingen, terwijl na afloop van de wedstrijd een honderdtal supporters van de Bunnikside het veld betrad om richting de feestende spelers van Go Ahead-Eagles te gaan. Valentijn Driessen spreekt schande van de rellen en vindt dat FC Utrecht-directeur Thijs van Es medeverantwoordelijk is voor de ongeregeldheden.

“Er is daar natuurlijk totaal geen leiding”, begint hij bij de podcast Kick-Off. "Thijs van Es is de directeur en hij pakt het gewoon niet aan. Gisteren hangt hij weer een jankverhaal op na afloop en er wordt gewoon helemaal niets gedaan. Tegelijkertijd wast hij zijn handen in onschuld door te zeggen ‘we gaan dit doen, we gaan dat doen’. Daadwerkelijk in actie komen doet hij niet.”

Artikel gaat verder onder video

Driessen wijst erop dat dit niet het eerste incident is bij de club uit de Domstad. “Het gaat ook iedere keer fout bij FC Utrecht. Het was al met Vitesse toen. Er zit daar structureel iets niet goed in die hele veiligheidsorganisatie en daar is Thijs van Es verantwoordelijk voor. Hij mag het zich aanrekenen dat het weer fout gaat. Ik heb heel veel mensen gehoord die dolblij waren dat FC Utrecht Europa niet ingaat. Alleen al vanwege de gevaren onderweg als je inderdaad met dat stelletje gajes de grens overgaat, maar ook vanwege het gedrag.”

Collega Mike Verweij heeft ook vol verbazing zitten kijken naar de ongeregeldheden bij FC Utrecht en vindt dat er door de nederlaag van de thuisploeg toch wel sprake is van karma. “Het is inderdaad wel een keer grappig dat een club een keer gestraft wordt voor de daden van zijn supporters”, reageert hij. “Eén ploeg was er totaal niet mee geholpen dat de wedstrijd gestaakt werd en dat was FC Utrecht. René Hake kon nog even de puntjes op de i zetten, Eagles scoorde nog de gelijkmaker en later in de verlenging de 1-2.”

Volgens Verweij wordt het dan ook tijd dat de relschoppers hard aangepakt worden. “Het is natuurlijk een hele kleine groep raddraaiers en pak die gewoon een keer keihard aan: stadionverboden, meldplicht, maar gooi ze ook gewoon een paar dagen de gevangenis in. Dan komen ze maandag, dinsdag, woensdag niet op hun werk”, doet hij een voorstel.

Driessen is het daar totaal niet mee eens. “Dat kan natuurlijk niet Mike, je kan niet mensen zomaar de gevangenis ingooien. Volgens mij kan je mensen niet zomaar vasthouden”, aldus de chef voetbal van De Telegraaf, die pleit voor structurele oplossingen. “Wat ik ook niet begreep is dat er vuurwerk over en weer gegooid werd. Daar moeten toch gewoon netten hangen? Iedereen weet toch dat er bij FC Utrecht een gedeelte van de harde kern zit naast de harde kern of naast de supporters van de bezoekende partij. Daar moeten gewoon netten hangen. Dan kan je geen vuurwerk naar elkaar gooien. Dat lijkt mij heel simpel en volgens mij is dat ook wel geweest in het verleden.”

Na afloop kwamen supporters van de Bunnikside het veld oplopen en Driessen is positief over het optreden van de FC Utrecht-stewards. “Dat was heel opmerkelijk. Die stewards, die normaal gesproken als eerste weglopen, vlogen erbovenop en die gingen op een paar van die gasten zitten. Toen deinsde die hele massa terug. Ze durfden niet meer door te lopen naar dat vak.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Vier Eredivisieclubs wachten zelfde soort ineenstorting als Vitesse: ‘Serieuze zorgenkindjes’

Net als Vitesse zijn er nog vier andere clubs in de Eredivisie die een ‘riskant beleid voeren’. Het zou gaan om FC Utrecht, NEC, FC Volendam en Fortuna Sittard.