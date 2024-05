Hierom werd de wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles niet gestaakt

Op meerdere momenten had het scheidsrechtersteam de wedstrijd FC Utrecht - Go Ahead Eagles (1-2) van zondagavond kunnen staken, maar toch gebeurde dat niet. De belangrijkste reden hiervoor was de nog te spelen tijd.

Enkele minuten voor tijd stond FC Utrecht in de finale van de play-offs nog met 1-0 voor, maar daarna ging het van kwaad tot erger. Eerst een zeer onnodige rode kaart vier minuten voor het einde voor Oscar Fraulo, vervolgens besluiten de beide supportersgroepen vuurwerk naar elkaar toe te gooien. De wedstrijd werd tijdelijk stilgelegd. In de daaropvolgende blessuretijd kopte Nick Viergever de bal achter zijn eigen doelman, waarna een verlenging beslissing moest brengen.

Artikel gaat verder onder video

Ook in de verlenging ging het weer mis voor FC Utrecht en bij de fans. Met een man minder gaven de Domstedelingen de wedstrijd uit handen drie minuten voor het eind van de verlenging, door een goal van Joris Kramer. In de 120ste minuut zijn de FC Utrecht-fans het zat en gooit iemand een voorwerp naar Thibo Baeten. Na een korte onderbreking door arbiter Allard Lindhout werd er 'gewoon' verder gespeeld, terwijl de KNVB vorig jaar duidelijk stelde dat de wedstrijd gestaakt moet worden bij het raken van een speler met een object.

Later voegde de nationale voetbalbond hieraan toe dat wanneer er geen letsel is vastgesteld en de dader gepakt is, de wedstrijd gewoon doorgespeeld kan worden. Het is echter niet bekend of de dader het stadion heeft moeten verlaten. De KNVB reageert tegenover de NOS op maandag: "In overleg met de clubs en met het oog op de korte tijd die nog te spelen was, is er besloten om niet definitief te staken." Een woordvoerder van FC Utrecht voegt toe: "Het was al zo chaotisch in het stadion en op de tribunes, dat er vanaf hogerhand, vanuit de driehoek, is besloten om deze wedstrijd zo snel mogelijk uit te spelen en door te gaan."

Alle partijen konden zich daarin vinden, waardoor Go Ahead Eagles de winnaar is geworden van de play-offs om Europees voetbal. Zij moeten drie voorrondes overleven om Conference League-voetbal te spelen volgend seizoen. Na de wedstrijd in de Galgenwaard bleef het overigens lang onrustig, doordat fans van FC Utrecht met aanhangers van de ploeg uit Deventer op de vuist wilden en uiteindelijk hun woede africhtten op de politie.

