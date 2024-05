‘Einde voor Ten Hag nabij, Manchester United zet zoektocht naar opvolger meer kracht bij’

Manchester United heeft de zoektocht naar een opvolger van Erik ten Hag meer kracht bijgezet, zo geeft The Telegraph aan. Dit heeft alles te maken met het vertrek van Mauricio Pochettino bij Chelsea, dat interesse heeft in dezelfde kandidaten.

Volgens de krant houdt Manchester United nog altijd vol dat er nog geen beslissing is genomen over de toekomst van Ten Hag op Old Trafford. Toch lijkt het erop dat de positie van de Nederlander steeds onhoudbaarder wordt. Inmiddels zouden the Red Devils al voorzichtig met zijn opvolging bezig zijn, mocht de keuzeheer na de FA Cup-finale van zaterdag tegen Manchester City worden ontslagen.

Met het vertrek van Pochettino bij Chelsea is er haast geboden voor Manchester United. The Telegraph schrijft namelijk dat de Londenaren Enzo Maresca, Kieran McKenna, Thomas Frank en een nader te noemen kandidaat op het lijstje hebben staan, wat voor druk zorgt op Old Trafford.

Net als Chelsea heeft namelijk ook United interesse in McKenna en Frank. De krant meldt dat de club uit Manchester deze week informele gesprekken heeft gevoerd met vertegenwoordigers van de trainers, terwijl ook Thomas Tuchel en Pochettino zijn benaderd. Ook Graham Potter en Engelse bondscoach Gareth Southgate zouden tot de kandidaten behoren, maar daar is nog niet mee gesproken.

