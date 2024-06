Wout Weghorst zorgt voor ernstige blessure bij Polen: 'Mijn vingers zijn geplet'

heeft een blessure overgehouden aan de wedstrijd tussen Polen en Nederland. De verdediger moest kort na het winnende doelpunt van gewisseld worden. Hij zegt in de Poolse media dat Weghorst op zijn hand heeft gestaan.

Weghorst kwam voor Salomon en schoot de 1-2 binnen, na een pass van Nathan Aké. “Bij het doelpunt stapte mijn tegenstander op mijn hand”, zegt Salamon in de Poolse media. “Mijn vingers zijn een beetje geplet. Ik heb morgen een röntgenstraling. Misschien is er sprake van een breuk, dat is moeilijk te zeggen. Na de diagnose zal de arts me vertellen hoe het verder moet.”

Salamon veranderde het schot van richting waaruit Cody Gakpo de 1-1 maakte en kon Weghorst dus ook niet afstoppen bij de 1-2. "Ik heb gemengde gevoelens over mijn wedstrijd", zegt hij. "In veel spelsituaties deed ik het goed, maar helaas vielen de doelpunten wel. Ik voel me verantwoordelijk voor die twee doelpunten.”

Bondscoach Michal Probierz werd op de persconferentie na de wedstrijd ook gevraagd naar de blessure van Salamon. "We moeten zien wat de schade is. Hopelijk is het geen breuk", zei Probierz.

