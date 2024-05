Spanning in Premier League om te snijden: welke teams degraderen er naar de Championship?

Niet alleen in de bovenste regio van de Premier League is het enorm spannend, maar de degradatiestrijd lijkt ook tot een absolute climax te komen. De laatste drie degraderen van de Premier League naar de Championship, en spelen dus volgend seizoen op het tweede niveau. Sheffield United is al definitief de hekkensluiter, maar er zijn nog twee clubs die ook zullen degraderen.

Voor die twee plekken zijn er nog drie gegadigden: Burnley FC, Luton Town en Nottingham Forest. Eerstgenoemde maakt de grootste kans op degradatie. Burnley staat namelijk op een puntentotaal van 24. Luton heeft 26 punten verzameld dit seizoen en Forest staat op 29. Met nog twee speelrondes te gaan lijkt Burnley bijna zeker van een plek op het tweede niveau.

Sowieso heeft Burnley het niet meer in eigen hand, ondanks dat de club nog tegen Nottingham Forest speelt op de laatste speeldag. Sterker nog, Forest kan komende speelronde al een einde maken aan alle degradatiezorgen. Dan moet het alleen zelf wel winnen van Chelsea, en mag Luton niet winnen van West Ham.

Ondanks dat Nottingham Forest vijf punten voorsprong heeft op nummer negentien Burnley, is het nog lang niet zeker van handhaving. Voor de rood-witte ploeg uit Nottinghamshire is het zeer ongelukkig te noemen dat Burnley-uit de laatste wedstrijd van het seizoen is. Aan de andere kant lijkt de kans dat Burnley Forest nog inhaalt, want de ploeg speelt eerst nog uit bij Tottenham Hotspur.

Resterend programma Nottingham Forest

11 mei 18.30 uur: Nottingham Forest – Chelsea

19 mei 17.00 uur: Burnley FC – Nottingham Forest

Resterend programma Luton Town

11 mei 16.00 uur: West Ham United – Luton Town

19 mei 17.00 uur: Luton Town – Fulham FC

Resterend programma Burnley FC

11 mei 16.00 uur: Tottenham Hotspur – Burnley FC

19 mei 17.00 uur: Burnley FC – Nottingham Forest

